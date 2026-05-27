Oranje WK-selectie: Slechts twee spelers actief in Nederland

In de WK-selectie van Oranje zitten slechts twee spelers die in Nederland actief zijn: Wout Weghorst en Guus Til. Dit is een laagterecord in de geschiedenis van het Nederlands elftal.

Tot nu toe was het laagterecord vijf spelers, zoals tijdens EURO 2000. Guus Til is de enige speler van landskampioen PSV die in de selectie is opgenomen. PSV was destijds ook niet vertegenwoordigd in de Oranje-selectie tijdens EURO 2000. Ruud van Nistelrooij zou zeker zijn opgeroepen als hij geen zware blessure had opgelopen.

Met Bart Verbruggen, Mats Wieffer en Jan Paul van Hecke telt de 26-koppige groep van Oranje drie spelers van Brighton & Hove Albion. Ook Liverpool, nummer vijf in de Engelse competitie, levert drie spelers af: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Donyell Malen is de meest productieve speler in clubverband met 22 doelpunten in alle competities. Guus Til is de enige andere speler in de WK-selectie die ook in de dubbele cijfers is geëindigd qua goals.

Aanvoerder Virgil van Dijk heeft met afstand de meeste speelminuten in de benen dit seizoen. De 34-jarige verdediger van Liverpool speelde zo'n 5.000 minuten, omgerekend bijna 55 volledige wedstrijden. De oudste speler in de selectie is Marten de Roon, die 35 jaar oud is. Hij staat op plek vier qua speelminuten.

De Roon is een van de verrassingen in de selectie van Ronald Koeman. Hij is een van de elf spelers met de meeste interlands in de twee periodes onder Ronald Koeman die mee gaat naar het WK. Memphis Depay is de enige centurion in de groep van Koeman. Hij geldt als topscorer aller tijden en ook als de productiefste WK-ganger van Oranje





