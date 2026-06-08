Oranje wint比利时 enkel doch mist veel kansen tegen Oezbekistan

Nederland versloeg Oezbekistan met 1-0 in een training duel aandacht voor Gakpo's penalty en vele gemiste kansen van Summerville en Malen. Verbruggen raakte geblesseerd en Timber werd achtergelaten voor WK.

Nederland begon de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met veel beleid en had meteen enkele goede kansen. Summerville faalde echter opnieuw van een uitstekende voorzet van Gakpo en ook Malen kon een fraaie pass van dezelfde maker niet benutten.

De aanvallende selectie van bondscoach Ronald Koeman toonde weinig effectiviteit in de eerste helft. Spits Brian Brobbey scoorde maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De 1-0 stand werd gedurende lange tijd gehandhaafd door Oranje dat controle had maar te weinig gevaar creëerde. Bart Verbruggen moest zich blesseren en werd vervangen door Mark Flekken wat nieuwe vragen oproept over de tweede keuze in het doel.

Het publiek ontbrak waardoor de sfeer vrijwel non-existent was. Gakpo brak uiteindelijk de ban en opende de score vanaf een strafschop na een steekpass van Dumfries die Summerville in de strafschopgebied onderuit speelde. Het was zijn twintigste internationaal doelpunt. In de tweede helft bleef Oranje dominance tonen maar miste meerdere kansen.

Malen kreeg een perfecte voorzet van Brobbey maar schoot wijd over. Reijnders had een schot van afstand en ook Gakpo kreeg een kans na een mooie combinatie met Dumfries maar kopte over. Summerville miste ook een grote kans na een snelle counter. Verder vond er veel wisselspel plaats en bleef Oezbekistan verdedigen zonder veel tegenkans.

De wedstrijd eindigde 1-0. Voorafgaand aan de wedstrijd was besloten dat Jurriën Timber niet mee zou gaan naar het WK ondanks zijn recente deelname aan de Champions League-finale met Arsenal. Bondscoach Koeman legde uit dat de finale niet hielp en dat Timber niet fit genoeg was voor een toernooi met frequent spelen. Hij hoopte dat dit de enige blessure zou zijn en noemde Lutsharel Geertruida een geschikte vervanger.

Verder was er een minuut stilte voor voormalig teammanager Hans Jorritsma. De wedstrijd werd geleid door Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington. DeConflictSituatie tussen klub en land bleef een thema. Timber zette zich op de tribune en kreeg een knuffel van assistent Edgar Davids





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