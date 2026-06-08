Oranje wacht troosteloze oefenwedstrijd tegen Oezbekistan zonder supporters

Het Nederlands elftal speelt een laatste voorbereidingswedstrijd tegen Oezbekistan in New York zonder publiek, terwijl Jurriën Timber afvalt voor het WK. Bondscoach Koeman hoopt op een verbeterde performance na de nederlaag tegen Algerije en moet improviseren met de accommodaties.

De wedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan vindt plaats onder troosteloze omstandigheden zonder publiek, wat de motivatie van Oranje extra uitdagt. Ondanks de afwezigheid van supporters moet het team zich opnieuw bewijzen na de nederlaag tegen Algerije.

In de eerste fase heeft Summerville een snelle counter niet kunnen afronden, waardoor de Oezbeekse doelman de bal kan pakken. Later lijkt Gakpo met een mooi balletje Dumfries te vinden, die de bal voor Reijnders klaarlegt, maar de middenvelder kan niet scoren. Ook Malen mist een grote kans na een diepe pass van Gakpo. De wedstrijd wordt geleid door Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington, die na een minuut stilte voor voormalig bondscoach Hans Jorritsma de startfluit blaast.

Jurriën Timber is aanwezig op het stadion, maar niet in de selectie. Na gesprekken met bondscoach Ronald Koeman is besloten dat hij niet mee mag naar het WK vanwege zijn liesblessure. Timber speelde onlangs nog de Champions League-finale met Arsenal, maar Koeman benadrukt dat een toernooi met wedstrijden om de paar dagen te zwaar komt. Hij hoopte dat Timber de enige afvaller zou zijn.

Voor de centrale verdediging lijkt het duo Van Dijk en Van Hecke gekozen. Ook in de aanval kiest Koeman voor Malen boven Depay, ondanks de miste kansen tegen Algerije. Vanwege het ontbreken van een geschikte kleedkamer in het stadion, moet Oranje improviseren. Verslaggever Jeroen Stekelenburg meldt vanuit het Icahn Stadion in New York dat de selectie niet in de normale kleedkamer past.

Oranje moet het zn. Tijdens een bijeenkomst op het Nederlandse consulaat in New York geeft Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, financiële inzichten. Bij winst van het WK ontvangt deKNVB zes miljoen dollar, maar bij een tweede plaats maakt de organisatie een verlies van twee miljoen euro. Vanwege de hoge kosten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (hotels, vluchten) dreigt een verlies van een miljoen euro bij een minder goed resultaat.

Cannavaro waarschuwt dat Oezbekistan vechtlustig zal zijn, vergelijkbaar met Algerije. Reijnders en Huistra benadrukken dat Oranje zich beter moet presenteren na de trainingen in New York, waar de temperaturen redelijk waren. Bart Verbruggen staat voor zijn dertigste interland en tweede eindtoernooi





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederland Oezbekistan WK Voetbal Jurriën Timber Ronald Koeman Oefenwedstrijd New York KNVB Financiën

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Ronald Koeman voert slechts enkele wijzigingen door in laatste oefenduelHet is de generale repetitie voor Oranje voordat het echte werk begint. Maandagavond om 20.45 uur neemt het Nederlands elftal het op tegen Oezbekistan in het Ichan Stadium in New York. Na de teleurstellende nederlaag tegen Algerije zal Oranje zich willen herpakken om met een goed gevoel aan het eindtoernooi te kunnen beginnen.

Read more »

Oranje test A-elftal in New York tegen OezbekistanRonald Koeman leidt op maandag om 20.45 uur in New York een negentig minuten durend oefenduelsel tegen Oezbekistan, waarbij voornamelijk het A-elftal speelt. Het duel dient als serieuze laatste test voor het WK 2026, terwijl een tweede, niet‑uitgekeerde wedstrijd van twee keer 35 minuten de wisselspelers kansen biedt.

Read more »

Dit is waarom Oranje niet één, maar twee keer oefent tegen OezbekistanDit is waarom Oranje twee keer oefent tegen Oezbekistan

Read more »

WK-voetbal: updates, pushmeldingen en laatste oefenwedstrijd Nederlands elftal tegen OezbekistanVerslag van nieuws rond het WK voetbal, met aandacht voor de WK-push voor updates, de uitzondering van scheidsrechter Omar Artan, en de laatste oefenwedstrijd van Oranje tegen Oezbekistan inclusief Bondscoach Tuchel over Jude Bellingham.

Read more »