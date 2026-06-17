Oranje traint in Kansas City, Engeland en Portugal in actie op WK

Het Nederlands elftal trainde maandag in Kansas City voor de wedstrijd tegen Zweden. Ook Engeland-Kroatië en Portugal-DR Congo staan op het programma. Jan Paul van Hecke trainde mee met een blauw oog.

Het Nederlands elftal is maandag begonnen aan de eerste groepstraining voor de WK-wedstrijd van zaterdag tegen Zweden. Alle 26 spelers verschenen op het veld in Kansas City en lijken fit.

Jan Paul van Hecke, die tegen Japan een blauw oog opliep, trainde gewoon mee. De verdediger gaf aan dat hij er klaar voor is. Oranje speelde afgelopen vrijdag gelijk tegen Japan (1-1) en staat tweede in groep F, achter Zweden dat met 5-1 van Tunesië won. In Dallas wordt dinsdag om 22.00 uur Nederlandse tijd de tweede wedstrijd in groep D gespeeld: Engeland tegen Kroatië.

Engeland begon het EK in 2021 met een nipte zege op de Kroaten en stootte door naar de finale, die verloren ging. Ook op het EK van 2024 strandde Engeland in de finale. De laatste internationale titel dateert van 1966. Bondscoach Thomas Tuchel is aangesteld met maar één doel: winnen.

Harry Kane sprak vol vertrouwen: 'Dit is zonder twijfel een van de beste kansen die we als team zullen krijgen om te winnen. Er is een geweldige mix van ervaring, het spelen van finales, internationale finales, maar ook clubfinales, grote wedstrijden.

' Kroatië bereikte op het WK 2018 de finale ten koste van Engeland, mede door de beslissende treffer van Mario Mandzukic. Bondscoach Zlatko Dalic prees Kane op de persconferentie: 'Zij hebben de beste spits van de wereld, Kane, en Kane kan heel veel. Toch moeten wij proberen niet alleen te verdedigen, maar ook vooruit. Ik verwacht een geweldige wedstrijd.

' Om 19.00 uur Nederlandse tijd begint in Houston de wedstrijd in groep L: Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Portugal moet het zonder de geblesseerde verdediger Rúben Dias stellen, maar de selectie staat bol van talent. Cristiano Ronaldo maakt zijn zesde WK mee en evenaart daarmee Lionel Messi. Congo debuteerde op het WK in 1974 (toen als Zaïre) en dat leverde een nationaal trauma op.

Dictator Mobuto beschouwde het optreden als een schande, spelers werden bedreigd en spirituele leiders bemoeiden zich met de opstelling. Beroemd is de vrije trap van Mwepu Ilunga, die zich losmaakte uit de muur om de bal weg te trappen. Ook nu kampt Congo met problemen: een ebola-uitbraak die al aan 136 mensen het leven kostte, en gewapende conflicten in het oosten. Bondscoach Sébastien Desabre zegt dat de spelers geraakt zijn door de situatie.

Toch heeft Congo talent: Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu en Chancel Mbemba. Een opvallende fan is Michel Kuka Mboladinga, die poseert als vrijheidsstrijder Patrice Lumumba. Hij maakt deel uit van de officiële WK-delegatie. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit zaterdag de wedstrijd Nederland-Zweden.

Hij wordt bijgestaan door Stuart Burt en James Mainwaring. Abongile Tom is vierde official. Oliver zou eerder Ivoorkust-Ecuador fluiten, maar meldde zich geblesseerd af. Ondertussen maakt Lionel Messi ook geschiedenis: na zijn hattrick tegen Algerije staat hij op 15 WK-doelpunten, waarmee hij recordhouder is.

Zijn eerste WK was in 2006, toen hij als 'La Pulga' de wereld veroverde. Het WK 2026 belooft een spectaculair toernooi te worden





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