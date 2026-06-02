Oranje test tegen Oezbekistan, Ghana kijkt naar Luckassen en onderhanden om nep-merch, while influencer maakt onverwachte WK-held

Het Nederlands elftal speelt zonder publiek tegen Oezbekistan in New York terwijl Canada's oud-Feyenoorder Cyle Larin uitkomt. Ghana hoopt op Derrick Luckassen vanwege een blessure, en de Canadese politie grijpt in bij nep-voetbalartikelen. Zweden verliest van Noorwegen en een influencer maakt van een Nieuw-Zeelander een internetfenomeen.

Oud-Feyenoorder Cyle Larin had een basisplaats bij Canada terwijl Oezbekistan op maandag 8 juni de laatste oefentegenstander van Oranje werd in aanloop naar het WK.

In New York speelde het Nederlands elftal zonder publiek tegen de Aziatische nummer 50 van de wereld. Oezbeken hadden hun voorlaatste oefenduel al afgewerkt, waarbij topvoetballer Eldor Sjomoerodov, die onder contract staat bij AS Roma maar de laatste drie seizoenen werd verhuurd, grote kansen kreeb tegen Canada. De Canadese doelman Maxime Crépeau hield zijn doel schoon, terwijl Jonathan Osorio en Michael Nelson de doelpunten voor Canada maakten.

Tegelijkertijd maakte verdediger Derrick Luckassen kans om met Ghana naar het WK te gaan, nadat hij zich aansloot bij het trainingskamp in Cardiff vanwege een blessure bij Alexander Djiku. Ook Paul Reverson, doelman van Jong Ajax, maakt deel uit van de trainingsgroep van Ghana. De politie in Toronto heeft miljoenen dollars aan nagemaakte voetbalartikelen, waaronder meer dan 16.000 shirts, petten, vlaggen en twee nep-wereldbekers, in beslag genomen in een opslagruimte in Mississauga, na een tip.

Daarnaast zakten andere oefenduels: Tunesië verloor 1-0 van Oostenrijk, dat lange tijd met tien man speelde na een rode kaart, en Zweden onderging een 3-1 nederlaag tegen Noorwegen. De Argentijnse influencer Valen Scarsini zorgde voor een onverwachte WK-held door de Nieuw-Zeelandse verdediger Tim Payne, met aanvankelijk slechts 4.700 Instagram-volgers, uit te roepen tot minst bekende speler. Zijn oproep leidde tot een explosie van volgers, nu ruim vier miljoen, en zelfs een lied over Payne.

Frankrijk moet mogelijk zonder William Saliba, die geblesseerd is en een scan ondergaat, terwijl Crysencio Summerville zijn nieuwe Oranje-tattoo toonde: een brullende leeuw





