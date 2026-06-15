Oranje tegenstanders in Monterrey: Zweden en Tunesië

De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op. Om 4.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap tussen Zweden en Tunesië.

De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op. Om 4.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap tussen Zweden en Tunesië .

Bij Tunesië vinden we in de basis twee 'broertjes van' terug. Omar Rekik kennen we als broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik. Maar misschien ook nog wel van zijn handvol wedstrijden in de eredivisie toen hij nog bij Sparta speelde. Inmiddels is de 24-jarige Rekik verdediger van het Sloveense Maribor.

Hij speelt samen met Rani Khedia, de jongere broer van Sami Khedira, die 77 interlands speelde voor Duitsland en in 2014 wereldkampioen werd. Bij Zweden is het vooral uitkijken naar het spitsenduo: Viktor Gyökeres van Arsenal en Liverpool-speler Alexander Isak. Dat belooft wat.

En dat mogen we dan ook nog in actie zien in dit fraaie stadion in Monterrey:De late treffer van Diallo is goud waard: Ivoorkust wint met 1-0 van Ecuador en dat is gezien de verhoudingen in de tweede helft niet onverdiend. Voor rust was Ecuador beter, maar was het wat ongelukkig met onder meer twee schoten op de lat. Groot feest bij de Ivorianen, met deze overwinning is er reden om te hopen op een primeur.

Bij drie vorige deelnames (2006, 2010, 2014) aan het WK kwam Ivoorkust, dat toen toch een gouden generatie kende, nooit door de groepsfase. Dan toch nog: een doelpunt in deze wedstrijd die ondanks de hoge intensiteit en kansen over en weer vast leek te zitten. Singo stoomt op over de rechterflank, bedient Amad Diallo en die schiet knap raak. De Ivoriaanse bank stroomt leeg, iedereen wil dit feestje meevieren.

Ivoorkust staat voor en lijkt deze wedstrijd ook te gaan winnen. Alleen de blessuretijd resteert nog: minimaal 7 minuten. Harde knal van Plata op het doel van Ivoorkust, maar Fofana redt. Deze kans komt uit het niets, want Ivoorkust is helemaal tot leven gekomen.

Smaakmaker Diomande is naar zijn geliefde linkerflank verhuisd en dat doet hem duidelijk goed. Ivoorkust wordt steeds gevaarlijker. De tweede helft is begonnen en Ecuador gaat verder waar het voor rust gebleven was. Valencia zet de aanval op en na een fraaie combinatie haalt Minda uit.

De hoek is moeilijk, onmogelijk misschien wel. De Ivoriaanse doelman Fofana houdt zijn hoek dicht en ziet Minda de paal raken. Rust in het Lincoln Financial Field: 0-0 tussen Ivoorkust en Ecuador. De stand verhult hoe vermakelijk de eerste helft was.

Via Yeboah en Minda knalde Ecuador twee keer tegen de lat en ook het Ivoriaanse toptalent Yan Diomande heeft zich al laten zien met een flitsende actie over de flank. Ivoorkust moet overigens oppassen: drie spelers hebben al een gele kaart gekregen. Ecuador is sterk begonnen in 'Philly' en had misschien al op voorsprong moeten staan. Veel dreiging komt van spits Enner Valencia, die we in Nederland nog wel kennen van het vorige WK.

Toen scoorde hij in Qatar bij het gelijkspel tegen Oranje (1-1). Ook Caicedo is actief en Yeboah poeiert van afstand tegen de lat. Daar kwam Ivoorkust goed weg. Het is ook wel te zien waarom Ecuador al 19 wedstrijden zonder nederlaag is.

Naast de goede voetballers laat ook keeper Galindez zich al gelden, hij had een knappe redding in huis op een inzet van Touré. De spelers zijn weer gehydrateerd tijdens een korte pauze en gaan nu verder. Het publiek vermaakt zich uitstekend, een zee van gele shirts laat zich horen voor Ecuador. De volksliederen en plichtplegingen zijn achter de rug.

Ivoorkust en Ecuador beginnen aan de wedstrijd in het stadion van de Philadelphia Eagles, het NFL-team dat in 2024 nog de Super Bowl won. Ecuador presenteert zich voor deze wedstrijd ook haast als een NFL-team, met alle reserves op de teamfoto komen ze qua aantal spelers in elk geval aardig in de buurt. Door naar Philadelphia, waar om 1.00 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt voor de tweede wedstrijd in groep E: Ivoorkust tegen Ecuador.

De opstellingen zijn bekend en daar valt uiteraard de defensieve kwaliteit van Ecuador op. De Zuid-Amerikanen incasseren nauwelijks tegendoelpunten: in de achttien kwalificatieduels slechts vijf. Dat is voor een goed deel te danken aan topverdedigers Willian Pacho, die met Paris Saint-Germain de Champions League won, en Piero Hincapié van Premier League-winnaar Arsenal. Voor hen staat ook nog eens Moisés Caicedo, een veelgeprezen controleur van Chelsea.

De krachtmeting met Ivoorkust wordt interessant, want bondscoach Emerse Faé zet vooral in op de aanvallende kwaliteiten van zijn ploeg. In de basiself van 'Les Elephants' is het uitkijken naar snelle acties en flair van spelers als Yan Diomande (RB Leipzig) en Nicolas Pépé (Villarreal). Met ook nog Elye Wahi en Bazoumana Touré staan er op papier zelfs vier Ivoriaanse aanvallers aan de aftrap. Aanvoerder Van Dijk vond het niet gek dat Nederland zich na de 2-1 in liet zakken.

"Japan stond achterin één-op-één, dus daar hadden wij ook van kunnen profiteren", doelt Van Dijk op ruimtes die in de omschakeling hadden kunnen ontstaa





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