Oranje spandoek uit Borne te groot voor WK-stadions: moet 'een metertje' af

Het spandoek van de Borneense supporters mag niet in de WK-stadions omdat het te groot is. De FIFA staat maximaal vier meter toe, maar hun doek is vijf meter. Ze moeten knipwerk verrichten om toch mee te kunnen.

De Heeren van Oranje uit Borne moeten hun spandoek knippen of op maat maken. Het doek is te groot om mee te kunnen naar de WK-stadions in de Verenigde Staten.

De FIFA stelt maximaal vier meter voor, maar het Borneense doek meet vijf meter. Vorige week werd het al geweerd bij De Kuip, tijdens het oefenduel van Nederland tegen Algerije. Jeff Evers, een van de veroorzakers, vertelt dat de hoofdsteward destijds geen toestemming gaf om het doek mee naar binnen te nemen. Ook in Amerika gelden deze regels.

De mannen zullen samenkomen om de reis naar Amerika te bespreken en het probleem op te lossen. Evers overweegt om een meter af te knippen, een nieuw doek te maken of ter plaatse met een stanleymes te werken. Hij hoopt dat de stewards in Amerika een oogje dichtknijpen, maar dat is onzeker. Het doel is om het doek tijdig klaar te hebben, omdat ze het pas tijdens de derde groepswedstrijd van Nederland, op 26 juni tegen Tunesië, willen meenemen.

Het spandoek, dat luidt 'Met Mats & Wout, gaan wij voor goud', moet opdagen in het stadion. Hoewel er geen camera-optredens waren bij De Kuip, hopen ze dat het wél op televisie zal zijn. Omdat ze de regels eerst niet kenden, moeten ze nu snel handelen om het eindresultaat mooi te houden. Het sneuvelen van een stukje aan het uiteinde kan een oplossing zijn, zolang de boodschap intact blijft.

De reis naar Amerika staat gepland en alles moet geregeld worden. Evers vindt het geen ramp, maar een kleine aanpassing. Stewards kunnen lastig zijn, maar een netjes geknipt doek heeft meer kans. Samenwerking is zoeken naar een manier om de regels te respecteren en wel een indruk te maken. Het Oranjegevoel moet blijven, ook al is het doek wat smaller





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