Oranje oefent tegen Oezbekistan in New York, Timber valt af voor WK

Jurriën Timber is niet fit genoeg voor het WK en wordt niet meegenomen naar het eindtoernooi. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op een veel beter optreden van Oranje tegen Oezbekistan na de nederlaag tegen Algerije. De wedstrijd staat in het teken van de laatste voorbereidingen, met ook financiële zorgen van de KNVB.

De voorbereiding van het Nederlands elftal op het WK voetbal gaat verder met een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Bondscoach Ronald Koeman hoopt vandaag een veel beter Oranje te zien dan in de vorige oefenwedstrijd tegen Algerije, die met 0-1 verloren werd.

De wedstrijd staat onder leiding van de Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington, die voorafgaand aan het fluitsignaal een minuut stilte zal vragen voor voormalig teammanager Hans Jorritsma. Jurriën Timber, verdediger van Arsenal, is vandaag nog wel aanwezig bij de wedstrijd, maar maakt geen deel uit van de WK-selectie. Bondscoach Koeman heeft vanmorgen met Timber gesproken en besloten hem niet mee te nemen naar het eindtoernooi omdat hij niet fit genoeg is.

Timber speelde nog wel de Champions League-finale voor Arsenal tegen Paris Saint-Germain, maar dat heeft zijn herstel niet geholpen. Koeman benadrukt dat hij niet fit genoeg is voor een toernooi waarin om de paar dagen wordt gespeeld. De bondscoach hoopt dat Timber de enige afvaller blijft en dat Lutsharel Geertruida centraal kan spelen. De verwachtingen voor de wedstrijd zijn hoog gespannen.

Tijjani Reijnders kijkt uit naar de kans om te laten zien wat Oranje kan na de nederlaag tegen Algerije. Volgens de middenvelder heeft het team hard getraind en is het goed voorbereid. Ook Pieter Huistra, die jarenlang in de Oezbeekse competitie werkte, voorspelt een vergelijkbare wedstrijd als tegen Algerije. Bondscoach van Oezbekistan, Fabio Cannavaro, waarschuwt dat zijn team bekend staat om vechtlust, ook op het voetbalveld.

De opstelling van Oranje toont enkele wijzigingen: Donyell Malen krijgt de voorkeur in de spits boven Memphis Depay, ondanks gemiste kansen tegen Algerije. Centraal achterin spelen Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke, die tijdens het WK het centrale duo lijken te vormen. Bart Verbruggen staat opnieuw onder de lat en gaat zijn dertigste interland tegemoet. Hij begint aan zijn tweede eindtoernooi met Oranje.

Naast de sportieve voorbereiding zijn er ook financiële zorgen. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen gaf aan dat de bond waarschijnlijk verlies zal maken op het WK, ondanks een extra bijdrage van 2 miljoen dollar van de FIFA na gezamenlijk overleg met andere bonden. Ze benadrukt dat de KNVB niet afhankelijk is van FIFA-geld en dat het winnen van het toernooi prioriteit heeft.

De wedstrijd wordt gespeeld in het Icahn Stadion in New York, waar de selectie van Oranje niet in de reguliere kleedkamer past en gebruikmaakt van een geïmproviseerde ruimte. Het is de laatste krachtmeting voor het Nederlands elftal voordat het WK begint





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