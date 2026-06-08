Oranje oefent tegen Oezbekistan

Nederland en Oezbekistan spelen een oefenwedstrijd in New York. Oranje heeft een voorsprong, maar moet laten zien dat ze ook vechters zijn.

Rust! Oranje gaat de gym opzoeken voor voor de theepauze. Het Nederlands elftal heeft een voorsprong te pakken, maar er hadden wel meer doelpunten kunnen vallen.

Het is nog niet de wedstrijd van Malen. De aanvaller krijgt de bal van Summerville en moet eigenlijk de 2-0 tegen de touwen schieten, maar de spits heeft te veel tijd nodig. Hij wordt dan neergelegd in het strafschopgebied, zo lijkt het, maar het is niet goed genoeg voor een penalty, zegt de Amerikaanse scheidsrechter. Oezbekistan laat in de eerste helft nog weinig zien.

De ploeg is nog niet in de buurt geweest van het doel van Verbruggen. Het is vooralsnog alleen veel tegenhouden met alle middelen die ze hebben. Gakpo doet het! Het is zijn twintigste goal in zijn vijftigste interland voor Oranje.

Doelman Yusupov pakt de bal nog bijna, maar de strafschop van Gakpo is net hard genoeg. Vier van de laatste vijf Oranje-doelpunten van Gakpo werden gemaakt vanaf de stip. Slechts vier spelers hebben in het verleden meer doelpunten vanaf 11 meter gemaakt in Oranje dan de voormalig PSV'er. Een penalty voor het Nederlands elftal.

Summerville neemt een steekpass van Dumfries keurig aan en wil dan naar het doel, maar dan wordt hij onderuit geschoffeld. Weer een mogelijkheid voor Tijjani Reijnders. De middenvelder haalt nu van een meter of twintig eens uit, maar het schot zorgt amper voor echt gevaar. De wedstrijd speelt zich wel af in een troosteloze ambiance.

Zonder supporters, zonder rumoer moet Oranje vandaag de motivatie echt uit zichzelf halen. En daar is de derde kans van de wedstrijd. Gakpo heeft een heerlijk balletje in huis op Dumfries, die de bal klaarlegt voor Reijnders. Maar de middenvelder kopt vervolgens over.

Oei! Daar mist Malen een enorme kans. Gakpo wordt diepgestuurd en de aanvaller legt de bal panklaar neer voor de spits, maar Malen mist het doel volledig. Net zoals hij dat deed in de wedstrijd tegen Algerije.

Het eerste kansje in deze wedstrijd is voor Summerville. Een snelle counter moet de 1-0 opleveren, maar de rappe buitenspeler tikt de bal te ver voor zich uit, waardoor de Oezbeekse doelman in kan grijpen. Nederland-Oezbekistan staat vandaag onder de leiding van een Amerikaanse scheidsrechter, Alyssa Pennington. Zij zal na een minuut stilte voor voormalig teammanager Hans Jorritsma voor het begin van de wedstrijd fluiten.

Jurriën Timber is vandaag nog wel aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen Nederland en Oezbekistan. De verdediger die dus geen deel uitmaakt van de WK-selectie is nog niet naar huis gevlogen. Hij neemt nu plaats op de tribune, achter de dug-out. Hij krijgt ook nog een knuffel van assistent-bondscoach Edgar Davids.

Bondscoach Ronald Koeman heeft vanmorgen met Jurriën Timber gesproken en de knoop doorgehakt om hem niet mee te nemen naar het WK. De verdediger is niet fit genoeg om in actie te komen op het eindtoernooi. Dat terwijl Timber nog wel meespeelde in de Champions League-finale van zijn club Arsenal tegen Paris Saint-Germain.

"Je kunt het de club niet kwalijk nemen, want het is de finale. Maar het is duidelijk geweest dat het meespelen in die wedstrijd niet geholpen heeft. Als wij één wedstrijd zouden spelen, zou het misschien ook kunnen, maar niet als we op een eindtoernooi om de paar dagen spelen", zegt bondscoach Ronald Koeman voor de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De bondscoach hoopt dat Timber de enige speler is die de komende tijd afvalt bij zijn team.

"Lutsharel Geertruida kan prima nu centraal spelen. Ik bid dat het hierbij blijft.

"Bondscoach Ronald Koeman hoopt vandaag tegen Oezbekistan een veel beter Oranje te zien dan in de wedstrijd tegen Algerije (0-1 nederlaag). Hoe het Nederlands elftal dat voor elkaar gaat krijgen? Daar geeft Koeman in de onderstaande video uitleg over





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