Oranje mogelijke achtste finale in SoFi Stadium ondanks arbeidsonrust bij FIFA

Het Nederlands elftal zou als derde van de groep een wedstrijd in het SoFi Stadium kunnen spelen, terwijl het stadion wordt geteisterd door een dreigende staking van medewerkers vanwege eisen over AI en ICE-aanwezigheid.

Hoewel het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Ronald Koeman zijn groepswedstrijden aflegt in Dallas, Houston en Kansas City, bestaat de mogelijkheid dat de ploeg, mocht deze als derde van de groep doorstromen, een achtste finaleduel moet spelen in het SoFi Stadium.

De exacte wedstrijdlocatie voor een derdegeplaatste ploeg is echter nog niet definitief vastgesteld, wat betekent dat een mogelijke uitdaging in het moderne stadion in Inglewood, Californië, voorlopig als een toekomstige overweging wordt beschouwd. De FIFA kampt op dit moment met een onverwachte uitdaging die de planning van het toernooi kan beïnvloeden.

Op 13 juni staat in het SoFi Stadium het groepsduel tussen de Verenigde Staten en Paraguay gepland, maar de werknemersvertegenwoordiging, die meer dan tweeduizend medewerkers van het stadion ondersteunt, heeft gedreigd met een staking. Volgens de vakbond hebben maar liefst 96 procent van de medewerkers besloten het werk neer te leggen vanwege niet-serieus genomen eisen, met name vanuit het horecapersoneel.

Hun eisen zijn onder meer dat er geen kunstmatige intelligentie (AI) mag worden ingezet binnen het stadion en dat er geen agenten van ICE, de Amerikaanse immigratie- en douanedienst, aanwezig mogen zijn. Een voor de hand liggende bezorgdheid is dat werknemers het recht moeten hebben om te staken wanneer de immigratiedienst het stadion binnenkomt en er een redelijke vrees voor hun veiligheid ontstaat.

Zo luidt het statement van de vakbond: geen enkele werknemer zou moeten kiezen tussen zijn baan en zijn persoonlijke vrijheid. Voor het Nederlands elftal betekent dit dat de organisatie van hetWK nog moet aantonen of deze arbeidsonrust geen invloed heeft op de speelschema's. Als de staking doorgaat, zou het dual tussen de VS en Paraguay, en mogelijk latere wedstrijden in hetzelfde stadion, onder druk kunnen komen te staan.

Vooralsnog blijft de focus van Oranje op de eigen prestaties in de poule, maar een eventuele derdeplaats brengt extra onzekerheid met zich mee gezien de mogelijke verstoringen in het SoFi Stadium. De uiteindelijke speellocatie voor de volgende ronde zal grotendeels afhangen van de uitkomst van de gesprekken tussen de FIFA en de stakingscoördinatoren, en van het vermogen om de veiligheid en orderly afhandeling van het toernooi te waarborgen





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