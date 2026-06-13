Oranje met complete selectie in laatste training voor WK-duel met Japan

Het Nederlands elftal heeft de voorbereiding op het WK-duel met Japan afgesloten met een volledige groep van 26 spelers. Doelman Bart Verbruggen, die maandag geblesseerd raakte, is hersteld en beschikbaar. Japan moet het zonder aanvoerder Wataru Endo stellen.

Oranje heeft de laatste training voor het cruciale WK-duel met Japan met een complete selectie van 26 spelers afgerond. Alle spelers, inclusief doelman Bart Verbruggen , waren aanwezig op het trainingscomplex van Kansas City Current.

Verbruggen was maandag geblesseerd geraakt tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar nam vrijdag al deel aan de training en lijkt nu op tijd fit voor de zondagavondwedstrijd. De training was een kwartier toegankelijk voor de media; de veldspelers oefenden gescheiden van de drie doelmannen. Het onweer in Kansas City vertraagde de sessie enigszins, maar omdat de bliksemen snel genoeg verwijderd waren kon toch op tijd begonnen worden. Oranje vertrekt zaterdag naar Dallas, waar de wedstrijd plaatsvindt.

Japan trainde eveneens zaterdag in Dallas, een dag na aankomst. De Aziatische tegenstander moet het toernooi zonder aanvoerder Wataru Endo aan, die geblesseerd is uitgevallen en het heleWK mist





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