Pascal Jansen vindt het trainingscomplex van New York City FC geschikt voor het Nederlands elftal. Het complex was eerder niet in topconditie vanwege de zomerhitte in New York.

Oranje gebruikt trainingscomplex van New York City FC in de VS. De oefenmeester van Oranje , Pascal Jansen , vindt het complex inmiddels geschikt voor het Nederlands elftal.

Het complex was eerder niet in topconditie vanwege de zomerhitte in New York. De nieuwe grasmeester heeft effect en het veld ziet er nu uit als een biljartlaken. Het Nederlands elftal treft Oezbekistan op maandag in New York om nog eens te kijken naar de spelers. De ploeg treft de laatste voorbereidingen op het complex van New York City FC op zaterdag en zondag.

Jansen vindt het complex minimaal even goed als de faciliteiten van PSV en AZ





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