Oranje begint WK met teleurstellende 2-2 tegen Japan

Het Nederlands elftal eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Na een zwakke eerste helft kwam kortstondig een voorsprong, maar Japan vond de gelijkmaker in de slotfase.

De start van het WK voor Oranje verliep allesbehalve glansrijk. In de openingswedstrijd tegen Japan stonden de Nederlandse spelers van begin tot eind onder zware druk, en uiteindelijk eindigde de strijd in een teleurstellende 2-2 gelijkspel.

De eerste helft kenmerkte zich door een slaperige speelstijl, waarbij beide teams nauwelijks gevaarlijke kansen creëerden. Frenkie de Jong was de enige die regelmatig de bal in de aanslag nam; hij domineerde het middenveld doordat Ryan Gravenberch een meer aanvallende positie innam dan gebruikelijk. De Jong liet zich echter meer zien als een disruptieve kracht met agressieve onderscheppingen dan als een creatieve motor.

Donyell Malen toonde inzet en wist twee keer een gevaarlijke dreiging voor Japan te vormen, maar hij kon nooit echt indruk maken of een doorslaggevende bijdrage leveren. De voorhoede van Oranje werd door velen omschreven als statisch en saai, een treffende term die de algehele prestaties van het team samenvatte. Direct na rust kwam een korte opleving voor Nederland.

Gravenberch leverde een uitstekende voorzet naar Virgil van Dijk, die met een strak kopbal in de verre hoek vond en de score op 1-0 bracht. Het leek even of de wedstrijd eindelijk in het voordeel van Oranje zou draaien, maar Japan kwam gauw terug. Een slordige fout in de verdediging van Oranje gaf Keito Nakamura de kans om te scoren en de stand naar 1-1 te egaliseren. Minder dan tien minuten later kwam er een sprankje magie van Crysencio Summerville.

Na een subtiele pass van Gravenberch, die zijn tweede assist van de avond gaf, schoot de vleugelspeler met zijn linkerbeen een schot dat via de paal terechtkwam, waardoor Nederland opnieuw op voorsprong kwam met 2-1. In de laatste fase van de wedstrijd koos coach Ronald Koeman er echter voor om zijn team defensiever in te stellen, een beslissing die Japan de ruimte gaf om steeds dichterbij te komen.

De Japanse ploeg drukte hard en uiteindelijk scoorde zij in de negende minuut van de tweede helft de gelijkmaker, waardoor het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Voor het Nederlands elftal was dit een flinke tegenvaller, zeker gezien de hoge verwachtingen die men had voor de apertura van het wereldkampioenschap.

De prestaties van zowel de verdediging als de aanval lieten veel te wensen over, en de ploeg moet nu snel terugkijken op de fouten en zoeken naar oplossingen voordat de volgende groepswedstrijd aanbreekt





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