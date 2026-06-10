Oranje begint training zonder Verbruggen en Iraanse supporters dreigen met protesten

De training van Oranje is begonnen zonder keeper Bart Verbruggen. De commissaris mensenrechten van de VN heeft naar aanleiding van gebeurtenissen voor dit WK opgeroepen tot een hervorming van het Amerikaanse grensbeleid. De Iraanse minister van Sport dreigt met het staken van de WK-wedstrijden van Iran als Iraanse supporters openlijk in de Amerikaanse stadions protesteren tegen het Iraanse regime.

De training van Oranje is begonnen zonder keeper Bart Verbruggen . Over zijn fitheid is onduidelijkheid nadat hij in het oefenduel met Oezbekistan geblesseerd was uitgevallen.

Verbruggen kwam zojuist heel even naar buiten, maar werkt inmiddels binnen een individueel programma af. Daarmee blijft hij een vraagteken voor de openingswedstrijd tegen Japan. Om 17.30 uur Nederlandse tijd traint Oranje voor het eerst in Kansas. De training is open en volgens verslaggever Thierry Boon lopen er een stuk of duizend mensen.

De commissaris mensenrechten van de VN heeft naar aanleiding van gebeurtenissen voor dit WK opgeroepen tot een hervorming van het Amerikaanse grensbeleid. Volker Türk refereerde daarbij vooral aan de geweigerde Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan. Ik hoop van harte dat er flink gaat worden nagedacht over hoe het douanebeleid impact heeft op mensenrechten en menselijke waardigheid, aldus Türk. Zeker dit WK hebben we gezien hoe dat van invloed is, vooral in de Verenigde Staten.

De trouwe Oranje-fans Ingrid en René gaan naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Zondag speelt Nederland daar de eerste wedstrijd tegen Japan. Of je er niets mee hebt, of dat je niet kunt wachten tot het begint, vanaf morgen zal het er bij de koffieautomaat veel over gaan: het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada.

Sportjournalist en schrijver Edwin Schoon praat ons in deze podcast bij over alles wat we moeten weten: van Timber tot Messi en van Trump en Infantino tot ICE, Iran en Iraanse supporters. De Iraanse minister van Sport, Ahmed Donjamali, dreigt met het staken van de WK-wedstrijden van Iran als Iraanse supporters openlijk in de Amerikaanse stadions protesteren tegen het Iraanse regime.

We hebben de FIFA al laten weten dat de verantwoordelijken voor het team de wedstrijd zullen annuleren zodra we politieke leuzen in de stadions horen, aldus de minister. Ook heeft de Iraanse voetbalbond herhaaldelijk benadrukt dat Iraanse fans alleen de officiële vlag van de Islamitische Republiek mogen tonen in stadions. En dus niet de oude Perzische vlag met een leeuw- en zonne-embleem, die wordt gebruikt door monarchistische oppositiegroeperingen.

Ook in dat laatste geval zal de Iraanse ploeg het veld verlaten, stelt Donjamali. Waarnemers betwijfelen echter of een dergelijk verbod af te dwingen valt. Die oude vlag wordt veel bij protestbijeenkomsten in het buitenland gebruikt en wordt beschouwd als een symbool van de afwijzing van het islamitische systeem in Iran. Twee van de poulewedstrijden van Iran worden in Los Angeles gespeeld.

Hier wonen sinds de Islamitische Revolutie van 1979 bijna twee miljoen mensen met een Iraanse achtergrond. De stad wordt daarom ook wel 'Tehrangeles' of 'Irangeles' genoemd. Voor velen van hen is het WK een ideaal podium om het protest tegen het Iraanse leiderschap voor het voetlicht te brengen.

De deelname van Iran aan het WK wordt overschaduwd door het militaire conflict met de VS. Vanwege toegangsbeperkingen verplaatste de Iraanse bond het teamhoofdkwartier van de Amerikaanse staat Arizona naar Tijuana in Mexico, ten zuiden van San Diego. Volgens de Iraanse ambassadeur in Mexico mag de ploeg alleen op wedstrijddagen de VS in voor hun WK-wedstrijden. WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan uit Somalië zou toegang tot de Verenigde Staten zijn geweigerd vanwege banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties.

Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau AFP. Artan, vorig jaar nog door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar, werd afgelopen weekend toegang geweigerd op het vliegveld van Miami. Hij zou een geldig visum hebben gehad. Somalië is wel een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten.

Rodney Scott, de baas van de Amerikaanse douane- en grensbewaking (CBP), zei dat reizigers regelmatig de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd omdat ze niet in aanmerking komen voor toegang of een bedreiging vormen. Het kan me niet schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet, aldus Scott in gesprek met persbureau Reuters.

Als je niet aan de voorwaarden voldoet om het land binnen te komen, laten we je niet binnen, alleen maar omdat we willen dat je een wedstrijd fluit. Dick Advocaat maakt voor even zijn rentree als honkballer. Woensdagavond verschijnt hij op het veld tijdens de honkbalwedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Curaçao-aanvoerder Leandro Bacuna zal de eerste bal gooien die bondscoach Advocaat vervolgens moet proberen te vangen.

Dat vind ik wel speciaal. Dat is een eer, stelde de 78-jarige coach toen hem daar op een persconferentie naar werd gevraagd. Advocaat was in zijn jeugd ook een talentvol catcher bij het Haagse ADO. De selectie van Curaçao verblijft tijdens het WK in Florida, in Boca Raton, even boven Miami. Honkbal is de populairste sport op het eiland





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oranje Bart Verbruggen Iraanse Supporters WK Voetbal Amerikaanse Grensbeleid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oranje worstelt zich langs Oezbekistan en verliest Verbruggen in laatste WK-testNa het wegvallen van Juriën Timber voor het duel valt doelman Verbruggen in de tweede helft geblesseerd uit. Het wordt 2-1 in New York.

Read more »

Oranje begint WK-training zonder keeper VerbruggenDe training van Oranje is begonnen zonder keeper Bart Verbruggen, nadat hij in het oefenduel met Oezbekistan geblesseerd was uitgevallen. Ook is er onduidelijkheid over zijn fitheid.

Read more »

Training Oranje begonnen zonder Verbruggen • Iraanse minister dreigt met staken WK-duelsIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

Bart Verbruggen ontbreekt op Oranje-trainingBart Verbruggen mist de groepstraining van Oranje wegens een individueel trainingsprogramma. Het is nog onduidelijk of hij tegen Japan onder de lat zal staan.

Read more »