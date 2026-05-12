Optreden van Lenny Kuhr in Laren geannuleerd wegens veiligheidszorgen

Zangeres Lenny Kuhr ziet haar concert in het Rosa Spierhuis in Laren geannuleerd vanwege vrees voor onrust, terwijl zijzelf wijst op onnodige angst.

De geplande muzikale middag van de bekende zangeres Lenny Kuhr in het Rosa Spierhuis in Laren is plotseling afgeblazen. Het optreden, dat gepland stond voor 24 mei in de Anna Stibbezaal, zal niet plaatsvinden.

De zorginstelling heeft dit besluit genomen met een beroep op de rust en de veiligheid van de bewoners, waarbij specifiek wordt gewezen op de aanwezigheid van kwetsbare mensen binnen de muren van de instelling. Hoewel de organisatie stelt dat de privéomgeving van de bewoners beschermd moet worden, blijft de exacte aanleiding voor deze drastische beslissing in het midden.

Ondanks herhaalde vragen van lokale media is er tot op heden geen nadere toelichting gegeven over waarom juist dit optreden als een risico voor de orde werd beschouwd. Lenny Kuhr zelf trekt een heel andere conclusie over de redenen achter de annulering. Zij vermoedt dat het besluit direct samenhangt met de politieke spanningen die de laatste tijd rondom haar optredens zijn ontstaan.

De zangeres is in het verleden bekeerd tot het jodendom en heeft sterke familiebanden met Israël, waar zowel haar kinderen als haar kleinkinderen wonen. Deze persoonlijke achtergrond heeft ertoe geleid dat zij vaker het doelwit is geworden van pro-Palestijnse demonstranten. Zo stonden er kortgeleden nog mensen met vlaggen en spandoeken buiten een concert in De Boerderij in Huizen. Volgens Kuhr was er daar echter geen sprake van echte onrust of gevaar; de demonstranten waren rustig en vertrokken snel.

Toch denkt zij dat dergelijke incidenten door instellingen worden uitvergroot, waardoor artiesten onterecht worden geweerd uit bepaalde ruimtes. De frustratie bij de zangeres is groot, zeker omdat zij probeerde constructieve oplossingen aan te dragen. Kuhr heeft aan het Rosa Spierhuis aangeboden om voor extra bewaking te zorgen om eventuele incidenten te voorkomen en de veiligheid van de bewoners te garanderen. Dit aanbod werd echter resoluut afgewezen door de zorginstelling.

Kuhr vindt het jammer dat angst de overhand krijgt boven de waarde van cultuur en verbinding. Ze benadrukt dat zij de bewoners van het huis juist een inspirerende middag had kunnen bezorgen, waarbij muziek als middel voor moed en troost had kunnen dienen in plaats van een reden voor uitsluiting. Zij herinnert zich bovendien een incident in Waalwijk van twee jaar geleden waarbij een optreden werd verstoord, maar stelt dat er sindsdien niets ernstigs meer is gebeurd.

Deze gebeurtenis vindt plaats tegen de achtergrond van de afscheidstournee van Lenny Kuhr. De zangeres bevindt zich in de laatste fase van haar carrière in Nederland en bereidt zich voor op een grote levensverandering: haar emigratie naar Israël. Volgens Kuhr is deze beslissing om het land te verlaten mede ingegeven door de toenemende verdeeldheid en polarisatie die zij in de Nederlandse samenleving ervaart. De annulering in Laren lijkt voor haar een bevestiging van deze maatschappelijke sfeer.

Terwijl ze haar laatste concerten afrondt, waaronder het slotoptreden op 29 mei in Dordrecht, reflecteert zij op een loopbaan vol passie, maar ook op de huidige tijdgeest waarin een muzikaal optreden plotseling een politiek geladen kwestie wordt





