Optimisme na akkoord VS en Iran

Het akkoord tussen de VS en Iran leidt tot optimisme wereldwijd. Experts verwachten dat de handel langzaam op gang komt als de handelsroute weer open gaat. Maar allereerst moet worden uitgezocht of er zeemijnen liggen in het water.

Het nieuws dat er een akkoord komt tussen de VS en Iran leidt wereldwijd tot optimisme. Zowel de Amerikaanse president Trump als het Iraanse persbureau Tasnim betekent niet dat volgende week alles alweer bij het oude is.

Voor de oorlog werden zo'n 20 miljoen vaten ruwe olie per dag verscheept door de straat. Mocht de handelsroute weer open gaan, dan zal de handel langzaam op gang komen, zeggen experts. Na het passeren van de straat duurt het weken voordat alle schepen hun bestemmingen in Europa, Azië en Noord-Amerika hebben bereikt. Maar allereerst moet worden uitgezocht of er zeemijnen liggen in het water.

Die zouden moeten worden geruimd, wie doet dat - Amerika, Iran of Europese mijnenjagers? Dat is nog een vraagteken, zegt Lucia van Geuns, energieanalist bij HCSS. Zolang dat niet is gebeurd, gaan gerenommeerde rederijen niet door die straat heen. En hoelang het gaat duren, geen idee, mogelijk weken.

Iran weet waarschijnlijk zelf niet meer waar alle mijnen zich bevinden. Vanwege de oorlog hebben veel scheepverzekeraars hun contracten met rederijen in de regio opgezegd. Nu moeten er nieuwe polissen worden getekend. Voordat dat grootschalig gebeurt zijn we weer weken verder, schat Van Geuns in.

Naar schatting liggen zo'n 500 schepen opgesloten in de Perzische golf. Op die schepen zitten zo'n 80 Nederlandse zeevarenden, schat vakbond Nautilus. We zijn een beetje cynisch geworden, zegt voorzitter Richard Moti. Want we hebben zo vaak gehoord dat het einde van het conflict in zicht is.

Maar uiteraard, het is een sprankje hoop en we hopen dat onze leden binnenkort veilig door de straat kunnen. Hij zegt dat alle Nederlandse zeelieden daar vrijwillig zijn. Iedereen die het niet prettig vond om vast te zitten op een schip in de regio hebben we naar huis gebracht. Die mensen zijn vervangen door anderen, om een minimale bemensing te kunnen garanderen.

Er zijn nu ook zeelieden die daar zitten en het prima vinden. De afspraak is dat ze dubbele gage krijgen in deze bijzondere periode. Dan kunnen ze ook wat extra bijverdienen, zegt Moti. Het gaat dus waarschijnlijk maanden duren voordat de export van olie en olieproducten weer in de buurt komt van het niveau van voor de oorlog.

Maar de prijs aan de pomp zal zich waarschijnlijk veel sneller normaliseren. Want de prijs van echte prijs van olie over een maand. Omdat nu wordt verwacht dat de handelsroute opengaat en meer olie vrijkomt, gaat de prijs van zogenoemde oliefutures omlaag. De prijs van diesel en benzine kan nu redelijk snel omlaaggaan, zegt energieanalist Hans van Cleef.

Niet omdat er meer vaten zijn bij gekomen op de markt, maar omdat er verwachtingen worden bijgesteld. Dat zorgt ervoor dat de prijs aan de pomp al daalt. De prijs van benzine, diesel en kerosine heeft dus grotendeels te maken met vertrouwen. Zal er over een maand meer of minder olie beschikbaar zijn om al deze brandstoffen te produceren?

Er hoeft maar weinig te gebeuren of de Straat gaat weer dicht, zegt Van Cleef. De twee landen moeten aantonen dat de stabiliteit menens is. Daar gaat langere tijd overheen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VS Iran Handelsroute Olie Olieproducten Prijs Vertrouwen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dagelijkse nieuwsberichten: weer, treinabonnement, G7-top, coron enqute, WK voetbal en diplomatieke doorbraakEen overzicht van het nieuws: vandaag is er een uitspraak in de zaak tegen Marius Høiby, het nieuwe treinabonnement van 49 euro per maand gaat in, de G7-top in Evian staat in het teken van Iran en de Straat van Hormuz, de enquêtecommissie hoort experts over de impact van corona op de zorg, bij het WK voetbal spelen België en Spanje, en de VS en Iran hebben een vredesakkoord bereikt.

Read more »

Gelijkspel Oranje is dompertje, maar Ens viert feest in tentHet 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan op het WK voetbal is een teleurstelling voor de Oranjefans. Toch drukt de uitslag de pret in Ens niet, ziet organisator Edwin Spekschate in de feesttent van het jaarlijkse dorpsfeest. Omdat het WK voetbal samenvalt met het jaarlijkse dorpsfeest, combineert de organisatie beide evenementen. Na een gezamenlijke barbecue kijken zo'n honderd Ensenaars naar de wedstrijd. Het thema van het dorpsfeest is dit jaar 'Ensyfair trapt af!'. Zodra Nederland na rust op voorsprong komt, barst het feest los. Het Sneeker dweilorkest Útlopers zorgt voor extra sfeer. "Niks is leuker", zegt Spekschate. "Vooral de combinatie van Ensyfair en het WK kijken en dat samen doen met heel veel dorpsgenoten." Ook de aanwezigen die weinig van voetbal begrijpen, vermaken zich volgens de organisatie prima in de tent. "Ik snap er niets van", zegt een meisje. Een muzikant van het dweilorkest bekent zelfs nauwelijks iets van de wedstrijd te hebben gezien. "Het feestje voor de wedstrijd was hartstikke leuk", zegt hij met een brede grijns. Vlak voor tijd maakt Japan de gelijkmaker. Dit zorgt voor teleurstelling bij een deel van de aanwezigen. Een jonge fan geeft aan dat hij op winst had gerekend. Toch blijft de sfeer in het dorp positief. Na afloop klinkt in de tent herhaaldelijk de overtuiging dat Nederland alsnog maakt maakt op de het kampioenschap. "Ze worden wereldkampioen. Eén ding: ze worden wereldkampioen!"

Read more »

Afspraken tussen de VS en Iran zijn vooral het begin van nieuwe gesprekkenDe afspraken staan in een zogeheten memorandum van overeenstemming, dat vrijdag moet worden getekend in het Zwitserse Genève.

Read more »

Opluchting en terughoudendheid in Libanon na staakt-het-vuren tussen VS en IranLibanondeskundige Nora Stel analyseert de gemengde reacties in Libanon op het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoewel veel mensen opgelucht zijn omdat het beste nieuws in lange tijd, blijft er ook veel vrees vanwege eerdere gebroken beloften. De situatie blijft complex omdat de twistpunten tussen Libanon en Israël nog niet zijn opgelost en premier Netanyahu zich niet gebonden voelt aan de afspraken. Hezbollah ziet het als een diplomatieke overwinning door Iran, maar de Libanese regering moet verder onderhandelen, met afstemming via parlementsvoorzitter Nabih Berri.

Read more »