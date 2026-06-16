Optimisme aan de beurs en dalende brandstofprijzen na nieuw olie‑en‑gasakkoord

Financieel commentator Martin Visser analyseert de directe reactie van aandelen, olie‑ en gasprijzen op een recent akkoord, de verwachte daling aan de pomp en de bredere economische gevolgen, waaronder onzekerheden rond de Straat van Hormuz en mogelijke inflatiedruk.

De beurskoersen vlogen meteen omhoog toen het nieuws van een nieuw olie‑en‑gasakkoord naar buiten kwam, terwijl nog steeds meerdere tankers vastzaten in de Straat van Hormuz.

Financieel commentator Martin Visser van De Telegraaf signaleert een golf van optimisme in de kapitaalmarkten. Ook de olie‑ en gasprijzen reageerden meteen op het akkoord; ze weerspiegelen nu de verwachting dat de druk op de wereldmarkt afneemt. Visser legt uit dat de prijzen de afgelopen weken al voorzichtig waren gezakt in afwachting van een overeenkomst, maar nu, nu die er is, zullen ze naar zijn verwachting nog sterker dalen.

Hij noemt dit een logisch gevolg van het nieuwe geopolitieke evenwicht, maar benadrukt dat de oliemarkt zelf nog steeds een opvallende optimistische toon laat horen.



Wat betekent dit voor de brandstofpomp? Volgens Visser wijst de recente trend erop dat de benzine‑ en dieselprijzen langzaam beginnen te zakken. Het zal niet abrupt gebeuren, maar de daling kan zich de komende dagen wel voortzetten.

De onzekerheid blijft echter bestaan, vooral omdat de Straat van Hormuz nog niet volledig open is. Het is nog onduidelijk of de eerste tankers vanaf vrijdag de doorgang kunnen maken. Als de wereldhandelsprijs voor ruwe olie blijft dalen, zal dit zich uiteindelijk vertalen naar lagere prijzen aan de pomp, wat consumenten mogelijk een paar cent per liter kan besparen.



De impact reikt verder dan alleen brandstof.

De oorlog heeft al geleid tot hogere kosten voor vliegtickets en boodschappen. Een volledig geopolitiek succes van het akkoord en de heropening van de Straat van Hormuz zou het vertrouwen van ondernemers kunnen herstellen, waardoor investeringen en zelfs een lichte daling van de rente, inclusief hypotheekrentes, mogelijk zijn.

Visser waarschuwt echter dat dit nog moet blijken en wijst op mogelijke nasleep: een voedselcrisis in armere delen van de wereld, vooral in Afrika en Azië, en toenemende druk op financieel kwetsbare huishoudens in Nederland. Het kabinet zou daarom tijdens Prinsjesdag de koopkracht opnieuw onder de loep kunnen nemen.



Op de middellange termijn blijft de prijsgolf voor levensmiddelen nog steeds voelbaar. Visser voorspelt dat tot begin volgend jaar de supermarkten hogere prijzen blijven hanteren.

Het positieve nieuws is dat de economie hierdoor niet per se in een recessie hoeft te glijden en dat massale ontslagen kunnen worden vermeden. Wel zal de inflatiegolf - hoewel lager dan in 2022 - nog even doorzetten. Hij benadrukt bovendien dat economische en geopolitieke ramingen somber blijven; sommige economen vrezen dat, ondanks het akkoord, de olieprijs weer kan stijgen als de situatie niet zo voorspoedig blijkt als nu wordt gesuggereerd.

Iran heeft aangetoond de Straat van Hormuz relatief eenvoudig te kunnen sluiten, waardoor markten rekening moeten houden met mogelijke langdurige prijsdruk. Het huidige optimisme mag dus niet verward worden met zekerheid, en de markten blijven kwetsbaar voor toekomstige geopolitieke schokken





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Olie‑En‑Gasakkoord Beursoptimisme Brandstofprijzen Straat Van Hormuz Inflatie

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