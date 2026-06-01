Optimaal genieten van de natuur in juni

In juni is het perfect om buiten te zijn en te genieten van de natuur. Er zijn veel activiteiten en wandelingen die je kunnen helpen om de maand optimaal te beleven.

Juni is een maand om buiten te wandelen, fietsen of te genieten van de natuur. Veel plezier! Als de zon bijna onder de horizon staat, komt de natuur tot leven.

Vaar tijdens een avondschemertocht mee over het Zuidlaardermeer en geniet van de zonsondergang en de natuur. Wie weet kom je nog dieren tegen, zoals bevers, eenden en ganzen. De grashommel is een zeldzame hommelsoort, die voorkomt op kleigronden in open gebieden. De soort is ook in Lellens waargenomen.

Lukt het tijdens de zoektocht om hem weer te vinden? Experts leren je alles over (het herkennen van) hommels en daarna ga je samen op excursie. In en om de Coendersborg komen verschillende soorten vleermuizen voor. Tijdens het eerste deel van de vleermuisavond kom je alles te weten over de dieren.

Daarna ga je naar buiten om te zoeken, kijken en vooral luisteren met behulp van een. Rond de voormalige steenfabriek Rusthoven is mooie natuur te vinden. Tijdens deze wandeling ga je samen met natuurgids Jan Langelaar op pad om het gebied te ontdekken. Onderweg kom je wilde planten, insecten en vogels tegen.

Beleef de langst dag van het jaar aan de zeedijk tijdens een midzomernachtwandeling. Vanuit Pieterburen wandel je onder leiding van een gids naar de zeedijk. Daar kun je genieten van het uitzicht op het wad en de zonsondergang. Ook op andere plekken langs het Wad kun je de zonnewende beleven, zoals bij Anjum.

Samen met een gids maak je een wandeling langs het Wad tijdens het invallen van de midzomernacht. Ga mee in het spoor van lekenbroeders langs de Hunze. Vanaf Klooster Yesse fiets je naar Kropswolde en terug. Onderweg ontdek je verhalen over turfwinning, een Mariakapel en een eeuwenoude ruzie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juni Natuur Wandelingen Activiteiten Groningen

United States Latest News, United States Headlines