Opnieuw onrust en geweld bij protest tegen asielopvang in Loosdrecht

Voor de tweede avond op rij is het onrustig in Loosdrecht tijdens een demonstratie tegen een tijdelijke asielopvang. De politie moest ingrijpen met de Mobiele Eenheid na incidenten met zwaar vuurwerk.

Voor de tweede achtereenvolgende avond is de rust in Loosdrecht ruw verstoord door een grimmig verlopen protest tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Wat begon als een samenkomen van bezorgde burgers bij het leegstaande gemeentehuis, ontaardde in een chaotische situatie waarbij de Mobiele Eenheid moest ingrijpen om de orde te herstellen. Naar schatting driehonderd demonstranten verzamelden zich bij het pand dat is aangewezen als locatie voor de opvang.

De sfeer was vanaf het begin gespannen en sloeg al snel om in agressie. Getuigen ter plaatse en verslaggevers van NH Nieuws omschreven de situatie als uiterst onrustig. Gedurende de avond escaleerde het geweld; zo werden er eieren en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Een incident met een cobra-vuurwerk, dat op slechts tien meter afstand van omstanders tot ontploffing kwam, zorgde voor grote gevaren voor zowel de aanwezige agenten als de demonstranten zelf. Als reactie op de aanhoudende ongeregeldheden besloot de politie tot een harde lijn en werd de inzet van politiehonden en de Mobiele Eenheid opgeschaald. Tijdens de charges die volgden, zouden enkele demonstranten rake klappen hebben gekregen. De politie heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, waarbij niet uitgesloten wordt dat er in de komende dagen meer arrestaties zullen volgen op basis van camerabeelden en identificatie. De onrust in het dorp is niet nieuw, aangezien maandagavond ook al sprake was van een moeizame demonstratie die gepaard ging met veel protestgeluiden. De kern van het conflict ligt bij de plannen om honderd asielzoekers voor een periode van maximaal zes maanden in het voormalige gemeentehuis onder te brengen. Veel omwonenden uiten hun onvrede en spreken hun grote zorgen uit over de veiligheid in de directe omgeving. Zij wijzen hierbij specifiek naar de nabijgelegen sportvelden, waar op dagelijkse basis veel kinderen uit de buurt spelen en sporten. Deze zorgen vormen de brandstof voor de demonstraties, waarbij de emoties hoog oplopen en de dialoog met de autoriteiten volledig lijkt te zijn verbroken. De angst onder de bevolking voor verandering in hun vertrouwde woonomgeving leidt tot een wij-tegen-zij-gevoel dat de sociale cohesie in het dorp op dit moment zwaar onder druk zet. De politie en de lokale autoriteiten staan voor een enorme uitdaging om de rust te doen terugkeren zonder de veiligheid van de buurt of de beoogde opvang in gevaar te brengen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tracht ondertussen de gemoederen te sussen door te benadrukken dat het hier gaat om een strikt tijdelijke oplossing. De noodzaak voor extra opvangcapaciteit in Nederland blijft groot, en het pand in Loosdrecht is geselecteerd als een noodzakelijke schakel om de acute druk op de opvangketen te verlichten. Om de integratie in de buurt soepel te laten verlopen en voor een veilige leefomgeving te zorgen, stelt het COA alles in het werk om een dagbesteding op te zetten voor de nieuwkomers. Men hoopt hiermee niet alleen de asielzoekers een zinvolle invulling van de dag te geven, maar ook de zorgen van de omwonenden enigszins weg te nemen door structuur en toezicht te garanderen. Of deze maatregelen voldoende zullen zijn om de aanhoudende weerstand te breken, blijft vooralsnog de vraag. Voorlopig is de sfeer in Loosdrecht echter nog verre van hersteld en houdt de politie de situatie nauwlettend in de gaten om verdere escalatie van het geweld te voorkomen





