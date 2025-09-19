Oplichtingspoging gericht op omwonenden wietkwekerij Hellevoetsluis: gemeente waarschuwt

Omwonenden van een legale wietkwekerij in Hellevoetsluis ontvangen valse brieven met compensatieclaims. De gemeente Voorne aan Zee waarschuwt voor een phishingpoging en adviseert burgers de brieven te negeren. De nepbrieven spelen in op geuroverlast en de recente uitspraak van de rechter.

De inhoud van de brieven is gericht op het misleiden van de ontvangers, waarbij compensatie wordt aangeboden in de vorm van zogenaamde 'twee voorgedraaide wietjoints' en een voucher ter waarde van 124,95 euro voor hotelverblijven en wellness. De gemeente benadrukt dat deze brieven niet afkomstig zijn van officiële instanties en dat de informatie onbetrouwbaar is. De nepbrieven lijken misbruik te maken van de recente juridische problemen van de wietkwekerij en de klachten van omwonenden over geuroverlast, waarbij er een directe link wordt gelegd tussen de kwekerij en de aangeboden compensatie. \Deze oplichtingspoging volgt op een periode van toenemende controverse rondom de wietkwekerij in Hellevoetsluis. De voorzieningenrechter heeft de kwekerij onlangs opgedragen de stankoverlast in de omgeving drastisch te verminderen. Er waren meer dan 2000 klachten binnengekomen over de geuroverlast, wat de rechter omschreef als 'zeer ernstig'. De wietkwekerij, CanAdelaar, kreeg een week de tijd om zich aan de opgelegde eisen van de gemeente Voorne aan Zee te houden. De directeur van CanAdelaar heeft inmiddels aangegeven dat er maatregelen worden genomen om aan de eisen te voldoen, waaronder de installatie van luchtfilters. De nepbrieven spelen slim in op deze situatie door omwonenden een schijnbaar snelle oplossing voor de overlast te presenteren. Ze gebruiken de alarmerende geursituatie als excuus en proberen zo ontvangers te verleiden tot interactie met de QR-code en andere misleidende informatie. De combinatie van de juridische context en de belofte van compensatie maakt de oplichtingspoging extra gevaarlijk, omdat het mensen kan laten denken dat het om een legitieme actie gaat. Het is cruciaal dat de gemeenschap op de hoogte is van deze poging tot fraude, om verdere slachtoffers te voorkomen.\De wietkwekerij in Hellevoetsluis is een van de tien bedrijven die deelnemen aan een proefproject voor de gereguleerde productie en verkoop van cannabis in Nederland. Dit project, dat vier jaar duurt, maakt deel uit van een groter plan om de cannabisindustrie te reguleren. Tien gemeenten, waaronder Voorne aan Zee, Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad, nemen deel aan de proef, met in totaal ongeveer tachtig coffeeshops die legale wiet van de deelnemende kwekers afnemen. De proef is bedoeld om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de cannabisvoorziening te verbeteren en tegelijkertijd criminele activiteiten terug te dringen. De recente gebeurtenissen in Hellevoetsluis onderstrepen de noodzaak om de veiligheid van de deelnemers aan de proef te waarborgen en de burgers te beschermen tegen oplichting. De gemeente Voorne aan Zee heeft, met de waarschuwing voor de nepbrieven, een belangrijke stap gezet om de bevolking bewust te maken van de risico's en hen te beschermen tegen mogelijke schade





