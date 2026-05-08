Ophef rond Southampton vanwege vermeende spionage bij Middlesbrough: EFL start onderzoek

Er is veel ophef ontstaan rond de voetbalclub Southampton vanwege een vermeende spionagezaak bij Middlesbrough . De twee teams staan zaterdag tegenover elkaar in de play-offs van het Championship , en de English Football League ( EFL ) heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.

Volgens de Engelse pers zou een prestatieanalist van Southampton zijn betrapt op het filmen van de training van Middlesbrough. De analist werd aangesproken op zijn gedrag en werd verzocht om de beelden te verwijderen en het terrein te verlaten. Middlesbrough heeft het echter niet bij het wegsturen van de analist gelaten en heeft contact opgenomen met de EFL. De voetbalbond heeft laten weten dat het filmen van de tegenstander in strijd is met de regels.

Volgens de regels mag er 72 uur voor de wedstrijd geen andere club direct of indirect betrokken zijn bij een training van een andere club. De EFL ziet de daad dan ook als mogelijk wangedrag, waarbij er consequenties kunnen volgen. De regel is zeven jaar geleden ingevoerd, nadat Leeds United een boete van 200 duizend pond kreeg omdat de club bij andere clubs spioneerde. Dat schandaal wil de EFL dit keer zo klein mogelijk houden.

Het duel tussen Southampton en Middlesbrough staat zaterdag om 13.30 uur op het programma. Ondertussen heeft de zaak ook reacties losgemaakt van fans en experts. Sommigen vinden dat de EFL streng moet optreden, terwijl anderen het incident zien als een teken van de competitieve aard van het voetbal.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke situatie zich voordoet in de voetbalwereld, maar het is wel een herinnering aan de belangstelling van clubs om elk voordeel te behalen, zelfs als dat betekent dat ze de regels benden. De vraag is nu wat de EFL zal besluiten en of er daadwerkelijk sancties zullen volgen. Voorlopig blijft de spanning rond het duel hoog, en het is afwachten hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen





