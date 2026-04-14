Ophef over verplaatsing afvalbedrijven in Den Haag: politieke en maatschappelijke spanningen lopen op

De Haagse gemeenteraad buigt zich over de controversiële verplaatsing van afvalbedrijven van de Binckhorst naar de Vlietzone. Dit leidt tot onenigheid binnen de coalitie, protest van omwonenden en kritiek op de gevolgde procedure. De plannen, die ruimte moeten creëren voor woningbouw, roepen veel vragen op.

De gemoederen rondom de geplande verplaatsing van afvalbedrijven van de Haagse Binckhorst naar de Vlietzone lopen hoog op. Wethouders, politieke partijen, omwonenden, de provincie Zuid-Holland en buurgemeenten zijn verwikkeld in een complexe discussie. De Haagse gemeenteraad buigt zich woensdagmiddag in een commissievergadering over de plannen, die grote gevolgen kunnen hebben voor de betrokkenen. De afvalbedrijven in Den Haag zijn momenteel geconcentreerd in de Binckhorst . Het college van burgemeester en wethouders wil deze bedrijven verplaatsen om ruimte te creëren voor de bouw van 8000 woningen, maatschappelijke voorzieningen en een Waterfrontpark. Wethouder Klaas Verschuure ( D66 ) is verantwoordelijk voor dit project en heeft verschillende locaties in de stad onderzocht. Het meest controversiële plan is de verplaatsing van het zoutdepot voor de gladheidsbestrijding, de grofvuilbunker en een containerbunker van de Haagse Milieu Service naar de Vlietzone . Voor deze verhuizing is ook de aanleg van een ontsluitingsweg noodzakelijk.

De verplaatsingsplannen stuiten op weerstand. Binnen de Haagse coalitie is er onenigheid. De Partij voor de Dieren staat lijnrecht tegenover coalitiepartner D66. D66 benadrukt de noodzaak om de afvalbedrijven te verplaatsen om de woningnood te bestrijden. Raadslid Peter Mekers van D66 benadrukt het belang van de bouw van 8000 nieuwe woningen en vindt het onverantwoordelijk om dit op het spel te zetten. De Partij voor de Dieren vreest de aantasting van de groene Vlietzone. Jan Willem van den Bos van de Partij voor de Dieren bekritiseert de plannen en betreurt de voorgenomen bestemming van groen, natuur en sportvelden voor afvalbedrijven en vrachtverkeer. Bovendien is de kwestie gevoelig omdat de gemeenteraad eind februari een motie aannam waarin het college werd verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten en de verhuizing naar de Vlietzone niet als voorkeursrichting te presenteren. Het college heeft deze motie echter genegeerd door de verhuizing naar de Vlietzone als voorkeursvariant te presenteren, wat tot felle kritiek heeft geleid. Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP spreekt van een onfatsoenlijke handelswijze van het college. Zij beschuldigt het college ervan de raad, bewoners, de provincie en buurgemeenten te passeren, wat het vertrouwen schaadt. Diverse partijen, waaronder omwonenden, sportverenigingen en natuurorganisaties, sluiten zich hierbij aan en verzetten zich tegen de plannen. Een petitie om de plannen te stoppen heeft in korte tijd al duizenden handtekeningen opgeleverd.

De spanningen in de coalitie zijn voelbaar. Wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) heeft openlijk zijn ongenoegen geuit. Hij heeft laten noteren dat hij zich niet kan verenigen met het besluit en dat de raad eerst geïnformeerd had moeten worden. Barker is van mening dat de beslissing aan een nieuw college overgelaten had moeten worden. Verder vindt hij het onwenselijk dat er zoveel groen en sportvelden zouden verdwijnen. De gevolgde procedure heeft zijn kritiek. Hij bekritiseert de spoedige verspreiding van de plannen vlak voor de vergadering. Burgemeester Jan van Zanen is uitgenodigd om de commissievergadering bij te wonen om zich te buigen over de gevolgde procesgang. D66 raadslid Peter Mekers wil van de burgemeester weten of hij de kritiek van wethouder Barker deelt. Verschuure benadrukt dat er nog geen schop in de grond gaat en dat er nog besluiten moeten worden genomen over ruimtelijke reserveringen, juridisch-planologische en financiële consequenties. De provincie Zuid-Holland heeft via een brief laten weten dat zij niet achter de plannen staat, ondanks de indruk die wethouder Verschuure eerder wekte





