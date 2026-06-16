Opgevoerde fatbike: 26-jarige uit Schijndel riskeert fiets kwijt na snelheid van 99 km/u

Een 26-jarige man uit Schijndel is zijn opgevoerde fatbike kwijtgeraakt nadat hij ermee 99 km/u reed in Den Bosch. De politie nam de fiets in beslag en de officier van justitie beslist over de straf.

De politie heeft afgelopen weekend een opgevoerde fatbike in beslag genomen in Den Bosch . De bestuurder, een 26-jarige man uit Schijndel, reed op de Pettelaarseweg met een snelheid die bijna 100 kilometer per uur bedroeg.

Dat is 75 kilometer per uur harder dan de wettelijk toegestane snelheid voor een fatbike, die is gemaximeerd op 25 kilometer per uur. Agenten zagen de man voorbijrijden en waren direct getroffen door zijn hoge snelheid. Ze zetten de achtervolging in en wisten hem verderop staande te houden.

Bij controle van de fatbike bleek dat deze was opgevoerd: de elektrische motor leverde een vermogen dat ruim boven de toegestane 250 watt lag, waardoor de fiets in staat was om 99 kilometer per uur te halen. De man kreeg een boete wegens overtreding van de technische eisen voor voertuigen. De hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie, die ook beslist of de fatbike wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is de kans klein dat de man zijn fiets terugkrijgt. Waarschijnlijk wordt de fatbike onttrokken aan het verkeer, wat betekent dat hij wordt vernietigd of verkocht. Op de Pettelaarseweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, dus de man heeft die eveneens fors overschreden. Dit incident staat niet op zichzelf.

De laatste jaren is er een toenemende zorg over opgevoerde fatbikes, die vooral onder jongeren populair zijn. Fabrikanten leveren fatbikes vaak met een begrenzer die de snelheid beperkt tot 25 km/u, maar deze begrenzer kan eenvoudig worden verwijderd of omzeild. Hierdoor kunnen de fietsen snelheden bereiken die vergelijkbaar zijn met die van brommers of scooters, zonder dat de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs of een helm draagt.

De politie voert daarom regelmatig controles uit op fatbikes, vooral in stedelijke gebieden. In 2023 zijn er landelijk honderden opgevoerde fatbikes in beslag genomen. De handhaving is echter lastig, omdat agenten niet altijd kunnen zien of een fatbike is opgevoerd. Vaak is een snelheidsmeting of een technische keuring nodig.

De veiligheidsrisico's van opgevoerde fatbikes zijn aanzienlijk. Met hoge snelheden op fietspaden en in woonwijken ontstaan gevaarlijke situaties voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers. Fatbikes hebben grote, brede banden die weliswaar stabiliteit bieden, maar ook een langere remweg veroorzaken. Daarnaast zijn de fietsen vaak niet voorzien van goede verlichting of remmen die geschikt zijn voor zulke snelheden.

Het Openbaar Ministerie en de politie roepen daarom op tot strengere regelgeving en betere handhaving. Ook wordt gedacht aan een verplicht kenteken voor fatbikes, zoals dat al geldt voor snorfietsen. De 26-jarige man uit Schijndel moet nu afwachten wat de officier van justitie beslist. Zijn fatbike is in beslag genomen en hij riskeert naast een boete ook een strafblad.

Het is een duidelijke waarschuwing voor anderen die overwegen hun fatbike op te voeren: de pakkans is groot en de gevolgen zijn ernstig





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Fatbike Opgevoerd Snelheid Politie Den Bosch

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