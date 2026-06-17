Opening Hubertustunnel opnieuw vertraagd: nu pas medio september

De Hubertustunnel in Den Haag gaat niet zoals gepland in juli open, maar waarschijnlijk pas half september. Testresultaten vallen tegen, waardoor aanpassingen nodig zijn. De gemeente is teleurgesteld en boetes lopen op.

De opening van de Hubertustunnel in Den Haag laat opnieuw op zich wachten. Oorspronkelijk gepland voor eind april, werd de opening al uitgesteld naar begin juli.

Nu blijkt ook die datum niet haalbaar. Volgens bouwbedrijf Strukton vallen de testresultaten tegen, waardoor aanpassingen nodig zijn. Het verkeer moet naar verwachting tot medio september omrijden. De gemeente spreekt van een grote teleurstelling en onderzoekt mogelijkheden om de tunnel eerder open te stellen.

Boetes voor de vertraging lopen op. De Hubertustunnel, met 1,6 kilometer de langste stadstunnel van Nederland, is een cruciale verbinding tussen Scheveningen en de rand van Den Haag. De renovatie is noodzakelijk om de tunnel te moderniseren en veiliger te maken. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes ingesteld via S-wegen, wat leidt tot extra drukte op het wegennet.

Bewoners en forenzen ondervinden hinder en hopen op een spoedige oplossing. De vertraging heeft ook financiële gevolgen. Het bouwbedrijf moet boetes betalen voor elke dag dat de tunnel later opengaat dan de oorspronkelijke deadline. De gemeente Den Haag en Strukton werken samen om de testfase te versnellen en de tunnel zo snel mogelijk veilig open te stellen.

Tot die tijd blijven de omleidingen van kracht en wordt het verkeer geadviseerd rekening te houden met langere reistijden





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Hubertustunnel Den Haag Vertraging Verkeer Omleiding

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