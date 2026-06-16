Openbaar Ministerie eist twee jaar cel voor in brand steken van politieauto

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor het in brand steken van een politieauto. Ook eist het OM dat de verdachte, samen met anderen, een schadevergoeding van 34.000 euro betaalt.

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor het in brand steken van een politieauto.

Dit gebeurde tijdens de rellen rondom de anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Ook eist het OM dat de verdachte, samen met anderen, een schadevergoeding van 34.000 euro betaalt. De politie kwam de verdachte op het spoor toen tipgevers hem herkenden op foto's die afgelopen november werden getoond in opsporingsprogramma's. De politie houdt hem verantwoordelijk voor openlijke geweldpleging.

Zo zou hij op de A12 een flare, een soort fakkel, naar de politie hebben gegooid. Later op de dag zou de man tijdens een ruzie in de binnenstad tegen een tafel hebben getrapt. De ruiten van de auto waren volgens de politie door anderen al ingegooid en er werd vuurwerk naar binnen gegooid. Het OM zegt dat de verdachte werd herkend als degene die een brandende flare in de auto gooide.

In september vorig jaar liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld in Den Haag volledig uit de hand. Relschoppers trokken van het Malieveld de stad in en zorgden voor flink wat vernielingen. Agenten kregen vrijwel meteen te maken met agressie. Ze werden aangevallen en met allerlei voorwerpen bekogeld.

De officier van justitie noemde de gebeurtenissen een 'orgie van geweld'. Zeker vier politieagenten en zes journalisten raakten gewond en de materiële schade was groot. Er werd schade aangericht aan een gebouw op het, de ruiten van het D66-partijkantoor in het centrum van Den Haag werden ingegooid, en ook werd een container in brand gestoken. De politie hield zeker dertig mensen aan.

Tijdens het onderzoek is ruim 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken. Daarop is de route van de verdachte volgens de politie te volgen.

'Hij wordt herkend aan zijn kleding, gelaatstrekken en loopt een groot deel van de dag met een opvallend flesje in zijn achterzak', schrijft het OM. 'Zo is hij door beeldspecialisten van de politie gekoppeld aan de verschillende geweldplegingen. ' Het OM heeft inmiddels al 42 verdachten voor de rechter gebracht, van wie 37 zijn veroordeeld. Er werden veelal gevangenisstraffen opgelegd of taakstraffen in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Ook moeten meerdere veroordeelden de aangerichte schade vergoeden. In januari kreeg een 33-jarige man uit Raalte (Overijssel) acht maanden cel opgelegd voor het gooien van illegaal vuurwerk in een politieauto, die daardoor volledig uitbrandde. Naast de celstraf moest John B. ook de schade vergoeden. Het onderzoek naar de rellen loopt nog.

Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Er staan meerdere themazittingen gepland en een zitting bij de kinderrechter





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Openbaar Ministerie Politieauto Rellen Anti-Immigratiedemonstratie Schadevergoeding

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