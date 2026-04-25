Sam Altman, CEO van OpenAI, heeft zijn excuses aangeboden omdat zijn bedrijf de politie niet heeft geïnformeerd over het online gedrag van de vrouw die acht mensen doodschoot in Tumbler Ridge, British Columbia. OpenAI wist al maanden van haar gewelddadige fantasieën.

Sam Altman , de CEO van technologiebedrijf OpenAI, heeft in een recente brief zijn oprechte excuses aangeboden voor het feit dat zijn bedrijf de autoriteiten niet tijdig heeft geïnformeerd over het zorgwekkende online gedrag van Jesse van Rootselaar, de 18-jarige vrouw die in februari een gruwelijke schietpartij pleegde in Tumbler Ridge , British Columbia , waarbij acht mensen om het leven kwamen.

Deze tragedie heeft een diepe schok teweeggebracht in de gemeenschap en heeft vragen opgeworpen over de verantwoordelijkheid van technologiebedrijven bij het signaleren en melden van potentieel gewelddadig gedrag. De brief van Altman is een directe reactie op de kritiek die OpenAI de afgelopen maanden heeft ontvangen, en volgt op een eerdere verhoorsessie met de Canadese regering waarin het bedrijf uitleg moest geven over zijn beleid en procedures.

De feiten tonen aan dat OpenAI al in juni 2025 op de hoogte was van de gewelddadige fantasieën en scenario's die Van Rootselaar via ChatGPT deelde. Ze presenteerde de chatbot met gedetailleerde beschrijvingen van wapengeweld en vroeg om input over mogelijke scenario's. Hoewel het account van Van Rootselaar werd geblokkeerd vanwege schending van de gebruikersvoorwaarden, werd er destijds geen melding gemaakt bij de politie.

Interne waarschuwingen van medewerkers om de autoriteiten in te schakelen werden genegeerd, op basis van de inschatting dat de dreiging niet voldoende concreet was. Altman erkent in zijn brief dat deze beslissing een ernstige fout was en dat hij spijt heeft dat de politie niet op de hoogte is gesteld.

Hij benadrukt dat hij de afgelopen maanden intensief heeft nagedacht over de impact van deze tragedie op de gemeenschap van Tumbler Ridge en zijn diepste medeleven uitspreekt aan de nabestaanden en gewonden. De schietpartij zelf was een afschuwelijke gebeurtenis. Van Rootselaar begon met het doodschieten van haar moeder, een 39-jarige vrouw, en haar 11-jarige stiefbroer in hun huis. Vervolgens ging ze naar haar middelbare school, waar ze een 39-jarige lerares en vijf leerlingen doodde.

De slachtoffers onder de leerlingen waren drie meisjes van 12, een 12-jarige jongen en een 13-jarige jongen. Na de schietpartij pleegde Van Rootselaar zelfmoord. Naast de acht doden raakten 25 mensen gewond. De premier van British Columbia heeft eerder al aangegeven dat hij het gevoel had dat de schietpartij mogelijk voorkomen had kunnen worden als er sneller was gehandeld.

Altman heeft in zijn brief beloofd om samen te werken met de burgemeester en de premier van British Columbia aan het ontwikkelen van strategieën om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen. Hij erkent dat OpenAI een verantwoordelijkheid heeft om potentieel gevaarlijk gedrag te identificeren en te melden, en dat het bedrijf zijn procedures en beleid zal herzien om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst effectiever gebeurt.

De brief is geschreven op verzoek van de burgemeester en de premier, wat aangeeft dat er een sterke behoefte is aan verantwoording en transparantie. De discussie over de rol van AI-bedrijven bij het voorkomen van geweld is hiermee nog verder opgelaaid. Het incident roept belangrijke vragen op over de ethische dilemma's van AI-technologie en de noodzaak van duidelijke richtlijnen en regelgeving.

OpenAI staat nu onder druk om concrete stappen te zetten om zijn verantwoordelijkheid te nemen en te laten zien dat het de veiligheid van de gemeenschap serieus neemt. De komende maanden zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe OpenAI reageert op deze uitdaging en welke maatregelen het zal nemen om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen.

De focus ligt nu op het vinden van een balans tussen privacy, vrijheid van meningsuiting en de noodzaak om potentieel gevaarlijk gedrag te signaleren en te voorkomen. Dit is een complexe uitdaging die een brede maatschappelijke discussie vereist





