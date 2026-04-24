Sam Altman, CEO van OpenAI, heeft zijn excuses aangeboden omdat zijn bedrijf de politie niet heeft geïnformeerd over het online gedrag van de vrouw die acht mensen doodschoot in Tumbler Ridge, British Columbia. OpenAI wist al maanden van haar gewelddadige fantasieën.

Sam Altman , de CEO van technologiebedrijf OpenAI, heeft in een recente brief zijn oprechte excuses aangeboden voor het feit dat zijn bedrijf de autoriteiten niet tijdig heeft geïnformeerd over het zorgwekkende online gedrag van Jesse van Rootselaar, de 18-jarige vrouw die in februari een gruwelijke schietpartij pleegde in Tumbler Ridge , British Columbia , waarbij acht mensen om het leven kwamen.

Deze tragedie heeft een diepe schok teweeggebracht in de gemeenschap en heeft vragen opgeworpen over de verantwoordelijkheid van technologiebedrijven bij het signaleren en melden van potentieel gewelddadig gedrag. De brief van Altman is een directe reactie op de kritiek die OpenAI de afgelopen maanden heeft ontvangen, en volgt op een eerdere hoorzitting voor de Canadese regering waarin het bedrijf uitleg moest geven over de gang van zaken.

Uit onderzoek is gebleken dat OpenAI al in juni 2025 op de hoogte was van de gewelddadige fantasieën en scenario's die Van Rootselaar via ChatGPT deelde. Ze presenteerde de chatbot met gedetailleerde beschrijvingen van wapengeweld en vroeg om hulp bij het uitwerken van plannen. Hoewel het account van Van Rootselaar werd geblokkeerd vanwege schending van de gebruikersvoorwaarden, werd er destijds geen melding gemaakt bij de politie.

Interne waarschuwingen van medewerkers om de autoriteiten in te schakelen werden genegeerd, omdat de dreiging naar verluidt niet als 'reëel genoeg' werd beschouwd. Deze beslissing is nu onderwerp van intensief debat en kritiek, aangezien velen van mening zijn dat een tijdige melding de schietpartij mogelijk had kunnen voorkomen. De premier van British Columbia heeft eerder al aangegeven dat hij het gevoel had dat de tragedie vermijdbaar was.

Altman erkent in zijn brief de ernst van de situatie en de pijn die de gemeenschap ervaart. Hij benadrukt dat hij de afgelopen maanden vaak aan de slachtoffers en hun families heeft gedacht en zijn diepste medeleven uitspreekt.

'Ik wil mijn diepste medeleven betuigen, niemand zou ooit zo'n tragedie moeten meemaken. Hoewel ik weet dat woorden nooit genoeg zijn, vind ik een verontschuldiging noodzakelijk om de schade en het onherstelbare verlies dat uw gemeenschap heeft geleden te erkennen,' aldus Altman. De schietpartij zelf was een afschuwelijke gebeurtenis. Van Rootselaar begon haar daden in het ouderlijk huis, waar ze haar 39-jarige moeder en haar 11-jarige stiefbroer doodde.

Vervolgens ging ze naar haar middelbare school, waar ze een 39-jarige lerares en vijf leerlingen om het leven bracht. De slachtoffers onder de leerlingen waren drie meisjes van 12, een 12-jarige jongen en een 13-jarige jongen. Na de schietpartij op de school pleegde Van Rootselaar zelfmoord. Naast de acht doden raakten 25 mensen gewond.

De brief van Altman is geschreven op aanmoediging van de burgemeester en de premier van British Columbia, en hij belooft concrete stappen te ondernemen om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen. Hij heeft aan de burgemeester en premier toegezegd dat hij zal werken aan het ontwikkelen van mechanismen om potentieel gewelddadig gedrag beter te identificeren en te rapporteren aan de autoriteiten.

Dit omvat het verbeteren van de interne protocollen van OpenAI en het samenwerken met andere technologiebedrijven en overheidsinstanties om een effectievere aanpak te ontwikkelen. De discussie over de verantwoordelijkheid van AI-bedrijven en de ethische implicaties van hun technologieën zal naar verwachting intensiveren in de nasleep van deze tragedie. De zaak werpt een scherp licht op de noodzaak van duidelijke richtlijnen en regelgeving met betrekking tot het gebruik van AI en de bescherming van de samenleving tegen potentieel gevaarlijk gedrag





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

