Open training Nederlands elftal lockt duizenden fans in Zeist; Van Gaal spreekt Teleurgesteld over Noppert-keuzes WK 2022

Het Nederlands elftal traint voor het WK in Amerika onder ogen van een groot publiek in Zeist. Bondscoach Koeman kan rekenen op eencomplete selectie, maar de officieren hebben nog vragen bij de keuzes van keeper Andries Noppert tijdens de strafschoppenreeks tegen Argentinië vier jaar geleden. Tegelijkertijd moet Schotland's Billy Gilmour hetWK missedoen vanwege blessure.

Op de vooravond van het WK volgt het Nederlands elftal een intensief voorbereidingsprogramma in Zeist . Tijdens een open training, die toegankelijk was voor het publiek, werd de selectie onder ogen genomen van duizenden fans, van jong tot oud.

De sfeer was feestlijk, terwijl de spelers onder leiding van bondscoach Ronald Koeman hun laatste stapjes maakten richting het toernooi. De training bestond uit een warmloopronde, rek- en strekoefeningen en verschillende spelvormen, zoals een positiespel met drie kleuren. Assistent Erwin Koeman moedigde de spelers aan om druk te houden. De aanvoerder Virgil van Dijk, Memphis Depay en Frenkie de Jong toonden zich in goede conditie.

De debutant Crysencio Summerville, die eerder al voor Nederlandse jeugdteams had gespeeld, trainde voor het eerst mee met het grote Oranje, maar moest nog wennen. Ook Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida waren aanwezig, als mogelijke reserves voor Jurriën Timber. In totaal stonden 27 spelers op het veld, naast een aantal oud-internationals zoals Denny Landzaat en John van Loen die uitgenodigd waren door de KNVB.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van voormalig bondscoach Louis van Gaal, die vier jaar na hetWK in Qatar nog steedsTeleurgesteld over het gedrag van toenmalig keeper Andries Noppert tijdens de kwartfinale tegen Argentinië. Volgens Van Gaal ging Noppert tegen zijn expliciete instructies in en 'gokte' hij tijdens de strafschoppenreeks, in plaats van zo lang mogelijk te wachten. Noppert had zelf uitgelegd dat hij op basis van zijn analyse van de penaltypatronen van de Argentijnse spelers zijn eigen keuzes maakte.

Hij gaf aan de keeperstrainer Frans Hoek niet in te hebben verteld dat hij van plan was af te wijken, omdat hij de noodzaak daar niet in had gezien. Het Nederlands elftal verloor die historische strafschoppenreeks uiteindelijk met 4-3, onder andere omdat Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten, terwijl de Argentijnen vier keer scoorden. Van Gaal benadrukte dat een speler, als hij het niet eens is met het plan, dit moet onderbouwen en tegen hem moet zeggen.

Hij vond het teleurstellend dat Noppert dit niet heeft gedaan. De herinnering aan de nederlaag tegen Argentinië, zowel op het WK 2022 als eerder in 2014 (waar Nederland wel won na penalty's van Costa Rica), blijft. In andere nieuws, de Schotse middenvelder Billy Gilmour moet het WK missen vanwege een knieblessure die hij opliep tijdens de 4-1 oefenzege tegen Curaçao.

De voorbereidingen voor het Nederlands elftal lopen verder, met een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije woensdag in Rotterdam, waarna de ploeg donderdag naar Amerika vertrekt. Vanwege het warme weer in Zeist, met temperaturen rond de 24 graden maar eenbroeierig gevoel, zullen op hetWK trainingen en wedstrijden worden onderbroken tijdens de hitteprotocol-pauzes in de 23ste en 68ste minuut. De fans genieten van de gratis toegankelijke training, wat vooral voor de kleintjes een eerste kennismaking met Oranje betekent





Nederlands Elftal WK Training Zeist Oranje Ronald Koeman Louis Van Gaal Andries Noppert Strafschoppen Argentinië Crysencio Summerville Billy Gilmour Blessure Hitteprotocol Uitzwaaiwedstrijd Algerije

