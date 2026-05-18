Open Hof Kampen Bekroond met Over Hoop Prijs voor Kerkasiel

De protestantse gemeente Open Hof in Kampen ontvangt de Over Hoop Prijs 2024 vanwege hun moedige actie om een Oezbeeks gezin op te vangen via een onafgebroken kerkdienst.

In de stad Kampen heeft de protestantse wijkgemeente Open Hof een bijzondere erkenning ontvangen voor haar onvermoeibare inzet op het gebied van menselijkheid en religieuze overtuiging.

De gemeente is uitgeroepen tot winnaar van de Over Hoop Prijs 2024, een award die gepaard gaat met een geldbedrag van 25.000 euro. Deze prestigieuze prijs is toegekend vanwege het initiatief om kerkasiel te verlenen aan het gezin Babayants, een Oezbeeks gezin uit Emmen dat na een langdurig en uitputtend juridisch traject uitgeprocedeerd was. Sinds het begin van dit initiatief is er in de kerk van Open Hof een ononderbroken kerkdienst gaande.

Deze dienst vindt 24 uur per dag en zeven dagen per week plaats, zonder enige pauze. De gedachte hierachter is geworteld in de overtuiging dat een religieuze handeling, zoals een lopende kerkdienst, niet door overheidsinstanties mag worden onderbroken. Door deze vorm van spirituele waakzaamheid hoopt de gemeente de uitzetting van het gezin te voorkomen en hen een veilige haven te bieden in een tijd van grote onzekerheid.

Wat begon als een lokale actie van een kleine geloofsgemeenschap, groeide in korte tijd uit tot een landelijke beweging van solidariteit die vele grenzen oversteeg. Het is niet alleen de leden van de Open Hof gemeente die zich inzetten, maar een breed spectrum aan mensen. Duizenden vrijwilligers, gelovigen uit verschillende kerkelijke tradities en zelfs mensen die zich helemaal niet verbonden voelen met een kerk, hebben hun steun betuigd.

De impact hiervan was voelbaar in heel Nederland, toen ongeveer achthonderd kerken besloten hun klokken te luiden als teken van medeleven en steun voor het gezin Babayants. De voortdurende vieringen in de kerk worden ondersteund door een constante stroom van voorgangers, muzikanten en studenten die vanuit alle windstreken naar Kampen reizen om hun bijdrage te leveren aan de spirituele bewaking.

Deze collectieve inspanning laat zien dat de behoefte aan menselijkheid en naastenliefde nog steeds diep geworteld is in de samenleving, ongeacht de politieke kleur of religieuze achtergrond van de betrokkenen. De Over Hoop Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Stichting Over Holland aan projecten of initiatieven die op een positieve manier de gevestigde orde uitdagen en iets wezenlijks overhoop halen. De jury van de stichting sprak haar grote bewondering uit over de moed van de kleine gemeenschap in Kampen.

Volgens de organisatie bewijst dit initiatief dat een kleine groep mensen in staat is om een hoopvolle, landelijke beweging in gang te zetten die zowel de politiek als de religieuze instituten dwingt tot zelfreflectie. Het kerkasiel in Kampen heeft namelijk een belangrijk licht geworpen op een vaak over het hoofd gezien aspect van het migratiedebat: de positie van kinderen.

In Nederland bevinden zich naar schatting 420 kinderen die, vanwege de traagheid en complexiteit van asielprocedures, al lange tijd in onzekerheid leven over hun verblijfsstatus. Door de focus op het gezin Babayants is deze menselijke tragedie opnieuw op de agenda gezet, waardoor kerken werden herinnerd aan hun fundamentele maatschappelijke rol als beschermers van de zwakkeren en als actieve deelnemers aan het publieke debat over rechtvaardigheid.

Kasper Jager, de predikant en drijvende kracht achter het initiatief, reageerde met bescheidenheid maar ook met een kritische noot op de toekenning van de prijs. Hij benadrukte dat het bijzonder is dat hun inspanningen, die al anderhalf jaar onafgebroken duren met de hulp van duizenden vrijwilligers, zijn opgemerkt. Jager wees op de schrille tegenstelling in de huidige media-aandacht.

Terwijl gewelddadige incidenten zoals azc-rellen breed worden uitgemeten en dominant aanwezig zijn in de politieke discussies in Den Haag, blijft het vaak stil rondom de zogenaamde zachte krachten. Met zachte krachten bedoelt Jager de stille, volhardende daden van naastenliefde en solidariteit die zonder veel bombarie worden uitgevoerd, maar die een enorme impact hebben op het leven van individuen.

De erkenning door Stichting Over Holland dient daarmee niet alleen als een beloning voor de gemeente Open Hof, maar ook als een moreel appel aan het hele land om meer waardering te tonen voor vreedzaam protest en humanitaire hulpverlening. De prijs van 25.000 euro zal naar verwachting worden ingezet om de beweging voort te zetten en de strijd voor een menswaardig verblijf van het gezin Babayants te ondersteunen





