Op zoek naar deverdikte wereldrecord in de kule

De uit Volendam afkomstige atleet Jessica Schilder heeft het Nederlands kogelstotenrecord aangepast naar 21,09 meter, net als Valerie Adams in 2012. Het grote doel is nog altijd de Olympische Spelen in Los Angeles 2028.

Jessica Schilder heeft in Shanghai het Nederlands record kogelstoten aangepast naar 21,09 meter. Het vorige record stond op 20,69 meter. De wereldkampioene wilde al langer de 21-metergrens doorbreken en deed dat in de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen overtuigend.

Tweevoudig wereldkampioene outdoor Chase Jackson en tweevoudig wereldkampioene indoor Sarah Mitton waren in de vijfde ronde voorbij de 20 meter gekomen. Het antwoord van Schilder, op dat moment derde met 19,90 meter, was grandioos. De Nederlandse is de eerste vrouw in veertien jaar die de kogel over de 21 meter gooit. In 2012 was de Nieuw-Zeelandse Valerie Adams de laatste die dat deed, zij stootte de kogel toen naar een afstand van 21,11 meter.

Op advies van de inmiddels 76-jarige Tsjechische indoorwereldrecordhoudster Helena Fibingerova paste Schilder dit seizoen haar afstoot aan.

"Mijn trainer Gert Damkat had me er ook al honderd keer op gewezen, maar als de wereldrecordhoudster het dan zegt, pik ik het ineens wel op", zei de Volendamsein aanloop naar de WK in het Poolse Torun. "Als ik de kogel met deze aanpassing echt lekker raak, kan het wel tien centimeter schelen en dat is best fors. ", vertelde de 27-jarige shredder. Het wereldrecord heeft ze nog niet binnen bereik.

Fibingerova kwam in 1977 tot een afstand van 22,50 meter. De Russische Natalja Lisovskaja noteerde in 1987 in de buitenlucht zelfs 22,63 meter





