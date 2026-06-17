Oostenrijk en Jordanië spelen gelijk in WK-wedstrijd

Oostenrijk en Jordanië hebben hun WK-wedstrijd in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara op een gelijkspel eindigd. De wedstrijd was vol van opwinding en spectaculair doelpunten. Lionel Messi was ook aanwezig en scoorde drie doelpunten voor Argentinië tegen Algerije.

Oostenrijk en Jordanië begonnen hun WK-wedstrijd in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, de thuishaven van de football-ploeg San Francisco 49ers. De volksliederen hadden geklonken.

Het was een bijzondere WK-nacht, vooral de nacht van de grote sterren Lionel Messi, Erling Haaland en Kylian Mbappé. Messi werd vannacht ook de eerste speler die op zes WK's in actie is gekomen. Later vandaag kan Cristiano Ronaldo hem evenaren. Oostenrijk kwam op voorsprong met een knappe goal van Romano Schmid van buiten het strafschopgebied.

Jordanië kreeg kort daarna een goede kans, maar Ali Olwan kon niet scoren. In de rebound schoot Musa Al-Taamari op de rug van een Oostenrijkse verdediger. De bal rolt weer bij Oostenrijk - Jordanië, waar Marko Arnautovic inmiddels binnen de lijnen is gekomen. De oud-speler van FC Twente komt in het veld voor Sasa Kalajdzic.

Jordanië is ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Als hij niet opvalt, valt het gelijk op. De goal van Schmid is alweer de tiende van buiten het strafschopgebied dit toernooi. Bij het hele vorige WK in 2022 werd er maar twaalf keer van buiten de zestien gescoord.

Oostenrijk komt op voorsprong! Het is Romano Schmid die raak schiet. Een knappe goal hoor van de buitenspeler van Werder Bremen, buiten de zestien. De eerste helft zit erop in Santa Clara.

Na de openingstreffer van Schmid had Oostenrijk het overwicht, maar Jordanië kreeg kort daarna wel een goede kans. Ali Olwan kon vrij uithalen, maar zijn schot werd gekraakt. In de rebound schoot Musa Al-Taamari op de rug van een Oostenrijkse verdediger. Een opvallend feitje.

De goal van Schmid is alweer de tiende van buiten het strafschopgebied dit toernooi. Bij het hele vorige WK in 2022 werd er maar twaalf keer van buiten de zestien gescoord. Oostenrijk komt op voorsprong! Het is Romano Schmid die raak schiet.

Een knappe goal hoor van de buitenspeler van Werder Bremen, buiten de zestien. De volksliederen hebben geklonken. Oostenrijk en Jordanië zijn begonnen aan hun wedstrijd in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, normaal gesproken de thuishaven van football-ploeg San Francisco 49ers. Een bijzondere WK-nacht zit erop.

Het was bovenal de nacht van de grote sterren Lionel Messi, Erling Haaland en (al iets eerder) Kylian Mbappé. Messi werd vannacht ook de eerste speler die op zes WK's in actie is gekomen. Later vandaag kan Cristiano Ronaldo hem evenaren. Ghana-middenvelder Thomas Partey mag definitief niet meespelen tegen Panama.

Hij verloor zijn beroep bij een Canadese rechtbank, nadat hem eerder geen visum werd verleend in verband met een rechtszaak die tegen hem loopt voor verkrachting en aanranding. Oostenrijk: Schlager; Mwene, Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Schlager, Seiwald, Schmid, Sabitzer; Kalajdzic. Het zit erop in Kansas, waar Argentinië met 3-0 wint van Algerije. Het was bovenal de grote Messi-show.

Je voelde dat de hele Argentijnse ploeg Messi aan zijn vierde goal wilde helpen, maar de bondscoach Scaloni trapt op de rem. Hij haalt Messi eraf, die moet heel blijven voor de rest van het toernooi. Wat een show heeft hij weggegeven. Het is ongelofelijk, wat een ongekend fenomeen is Lionel Messi toch.

Hij schiet, achteloos uit de heup, zijn derde van de avond binnen. En daarmee stijgt hij naar een gedeelde plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Nog een goal en Klose is zijn titel helemáál kwijt. En ja hoor, weer scoort Messi!

Mac Allister schiet van afstand, keeper Zidane laat los en Messi tikt binnen. Frankrijk-speler Rabiot klaagde vannacht na het duel met Senegal al over het veld in New York, maar ook de grasmat waar Argentinië - Algerije op wordt gespeeld is niet best. Over het hele veld in het Arrowhead Stadium in Kansas City zijn flink aangetaste stukken groen te zien. Kennelijk is het gras kwetsbaar.

Na mindere optredens in de voorbereiding is er hier en daar wat twijfel of Cristiano Ronaldo wel in de basis start, als Portugal vanavond tegen Congo aan zijn eerste WK-duel begint





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oostenrijk Jordanië WK Lionel Messi Cristiano Ronaldo Argentinië Algerije Frankrijk Senegal Portugal Congo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oostenrijk op voorsprong tegen Jordanië • Schmid schiet raakIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Jordanië maakt gelijk in oefenwedstrijd tegen OostenrijkJordanië heeft in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk een gelijkspel gerealiseerd. Ali Olwan scoorde voor Jordanië, maar Oostenrijk had al eerder gescoord via Romano Schmid.

Read more »

Jordanië en Oostenrijk weer in evenwicht • Olwan schiet schitterend raak voor JordaniëIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Oostenrijk weer op voorsprong tegen Jordanië • Al-Arab kopt bal in eigen doelIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »