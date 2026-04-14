Oorlogservaringen van AZ-speler Bohdan Budko: "Ik was bang voor mijn familie"

Bohdan Budko, speler van AZ, blikt terug op de periode toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en hoe dit zijn leven en dat van zijn familie beïnvloedde. Hij vertelt over de angst, de vlucht en de aanpassing aan een nieuw leven.

Bohdan Budko speelt sinds begin 2023 voor AZ, nadat hij overgenomen werd van Shakhtar Donetsk . De twintigjarige Oekraïne r was nog in zijn vaderland toen de oorlog met Rusland uitbrak.

In een gesprek met '24 februari 2022, toen begon de oorlog tegen Rusland. Alles stopte. Iedereen dacht alleen maar na over hoe we verder konden gaan en hoe we moesten leven. Voetbal kwam daar natuurlijk op een achterstand', vertelt de middenvelder. 'Het was heel heftig, ik was bang voor mijn familie.' De ouders van Budko woonden dicht bij de Russische grens. 'Je kunt je alleen maar afvragen of ze nog naar je toe komen. Dat was heel eng. Gelukkig is het goed afgelopen. We zijn nu enorm blij dat we nog leven.' Zijn ouders vluchtten van Kharkiv naar Kiev, waar Budko en zijn zus woonden. 'Normaal duurt dat vijf tot zes uur met de auto. Nu moesten ze twaalf tot vijftien uur reizen.' 'Dan denk je alleen maar na over waar ze zijn, wanneer ze komen, of alles goed gaat, of ze eten, drinken en benzine hebben om verder te kunnen... Dat was heel moeilijk.'

De familie Budko vluchtte uiteindelijk, met behulp van Shakhtar, naar Bergamo in Italië. 'Daar was ik drie maanden. Ik wilde in Oekraïne blijven en alles doen om het land te helpen. Maar als je zestien bent, kun je niet veel doen. Mijn keuze was om door te voetballen. Dat was moeilijk.' 'Je laat alles achter: alle jaren in Oekraïne, alle bezittingen die je hebt... Van voren af aan beginnen.'

Budko is sinds dit seizoen onderdeel van Jong AZ, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De linkspoot heeft tot nu toe 25 optredens gehad namens de Alkmaarse beloften, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf. Budko ligt nog tot de zomer van volgend jaar vast in het AFAS Stadion.

Het leven van Budko, weggeplukt uit de turbulente realiteit van oorlog, toont de veerkracht van de menselijke geest. Zijn ervaringen illustreren de impact van conflicten op individuen en families, en de complexe beslissingen die genomen moeten worden in tijden van crisis.





Bohdan Budko AZ Oekraïne Oorlog Voetbal Shakhtar Donetsk Familie

