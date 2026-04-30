Oorlogsdreiging in Golfregio drijft inflatie op: Boodschappen 7% duurder in 2027

De blokkade van de Straat van Hormuz na militaire acties tegen Iran leidt tot stijgende olie- en energieprijzen. Rabobank waarschuwt voor een aanzienlijke inflatie, met name voor boodschappen die begin 2027 mogelijk 7 procent duurder zijn.

De aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, met name de recente militaire acties tegen Iran en de daaropvolgende blokkade van de Straat van Hormuz, werpen een steeds langere schaduw over de wereldeconomie.

Hoewel de inflatie in april 2026 slechts licht is gestegen naar 2,8 procent, waarschuwen economen van Rabobank voor significante langetermijneffecten die zich zullen manifesteren in de komende jaren. De blokkade van de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor olietankers, heeft geleid tot een beperking van het aanbod en een duidelijke stijging van de olieprijs. Deze hogere olieprijs vertaalt zich direct in hogere kosten voor benzine en diesel, wat een domino-effect heeft op vrijwel alle sectoren van de economie.

De energieprijzen zijn in april al met 7,8 procent gestegen, een aanzienlijk hoger percentage dan de algemene inflatie. Deze trend suggereert dat de stijgende energiekosten de belangrijkste drijfveer achter de inflatie zijn en dat deze trend zich zal voortzetten. De impact van de hogere energieprijzen is reeds zichtbaar in diverse sectoren.

Air France-KLM heeft aangegeven dat de kosten voor kerosine dit jaar bijna 2 miljard euro hoger zullen zijn dan vorig jaar, wat onvermijdelijk zal leiden tot duurdere vliegtickets in de tweede helft van 2026. Echter, de meest directe en voelbare impact zal waarschijnlijk te zien zijn in de prijzen van boodschappen. Rabobank-economen voorspellen dat boodschappen begin 2027 tot wel 7 procent duurder kunnen zijn dan begin 2026, zelfs als de Straat van Hormuz over een maand weer vrijkomt voor scheepvaart.

Dit komt doordat energie een integraal onderdeel is van vrijwel elke fase van de voedselproductie. Van het bakken van brood en het malen van graan tot het transporteren van producten van boerderij naar supermarkt, energie is een essentiële input. Bovendien wordt olie gebruikt voor de productie van plastic verpakkingen, waardoor de stijgende olieprijs indirect ook de kosten van verpakkingen verhoogt.

Cyrille Filott, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de energie-intensieve aard van de voedselproductie betekent dat prijsstijgingen in de energie sector zich snel en volledig zullen doorzetten in de prijzen van levensmiddelen. De complexiteit van de voedselketen en de vele stappen die nodig zijn om voedsel van bron tot consument te brengen, versterken dit effect. De voorspellingen van Rabobank zijn gebaseerd op een grondige analyse van de huidige marktomstandigheden en de verwachte ontwikkelingen in de energie sector.

Zelfs als de blokkade van de Straat van Hormuz tijdelijk wordt opgeheven, zal de impact van de hogere olieprijs nog lang voelbaar zijn. De geopolitieke instabiliteit in de Golfregio blijft een belangrijke bron van onzekerheid en kan leiden tot verdere verstoringen van het aanbod en hogere prijzen. Consumenten kunnen zich voorbereiden op aanhoudend hogere prijzen voor energie, transport en levensmiddelen. Bedrijven zullen genoodzaakt zijn om kosten door te berekenen aan consumenten of om hun marges te verlagen.

De overheid kan overwegen om maatregelen te nemen om de meest kwetsbare huishoudens te beschermen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. Het is cruciaal dat zowel consumenten als bedrijven zich bewust zijn van de risico's en zich voorbereiden op een periode van economische onzekerheid. De situatie vereist een proactieve aanpak en een zorgvuldige monitoring van de ontwikkelingen in de energie sector en de wereldeconomie. De langetermijneffecten van de huidige crisis kunnen aanzienlijk zijn en vereisen een doordachte en gecoördineerde respons





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflatie Olieprijs Straat Van Hormuz Rabobank Economie

United States Latest News, United States Headlines

