De onderzoeker Rachel Lauwerijssen deed onderzoek naar waarom mensen hun tuin op een bepaalde manier inrichten. Ze ontdekte dat mensen de voortuin vaak aanpassen aan wat de norm is in de straat en dat mensen gevoelig zijn voor wat anderen ervan zouden kunnen zeggen. Als de buren onkruid gaan wieden, werkt dat vaak aanstekelijk. Als er veel onkruid staat, kun je ook aanbellen en vragen of je misschien kunt helpen met de tuin. Misschien hebben ze het te druk, of is er iets anders aan de hand. Dat is beter dan te denken dat het aso’s zijn.

Onderzoeker: 'Oordeel niet te snel over een tuin vol onkruid' De onderzoeker Rachel Lauwerijssen van Aeres Hogeschool in Almere deed onderzoek naar waarom mensen hun tuin op een bepaalde manier inrichten.

Ze sprak met mensen aan de keukentafel en ontdekte dat mensen de voortuin vaak aanpassen aan wat de norm is in de straat. Als de buren onkruid gaan wieden, werkt dat vaak aanstekelijk. Mensen zijn gevoelig voor wat anderen ervan zouden kunnen zeggen. De achtertuinen zijn vaak persoonlijker en zien we vaak niet direct vanaf de straat.

Ze zijn belangrijk voor mensen in alle levensfasen. Als kind speel je er, als puber hang je er rond, als volwassene ben je blij als je gewoon even kunt zitten en als oudere is het voor veel mensen heerlijk om in de tuin te rommelen. Als we beter weten waarom mensen hun tuin op een bepaalde manier inrichten, kunnen we daar wat mee in de openbare ruimte.

Ook kun je mensen dan makkelijker stimuleren om de tuin met minder tegels aan te leggen. Dat is goed voor de natuur. Als er veel onkruid staat, kun je ook aanbellen en vragen of je misschien kunt helpen met de tuin. Misschien hebben ze het te druk, of is er iets anders aan de hand. Dat is beter dan te denken dat het aso’s zijn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tuin Inrichting Norm Asociale Mensen Minder Te Besteden Ontmoeting Emotie Hulp Assoziële Mensen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ron Jans maakt zich voor zijn laatste duel als hoofdtrainer op het bankvoetbalRon Jans, die bekend staat om zijn succesvolle wederopbouwprojecten bij verschillende clubs, zit vandaag voor de laatste keer op het bankvoetbal als hoofdtrainer van Ajax. Begin januari maakte hij bekend dat hij stopt bij FC Utrecht na dit seizoen. Hij keert definitief terug naar Tynaarlo.

Read more »

Kemper ziet NAC in KKD als favoriet: 'Fans kunnen club naar promotie schreeuwen'Boy Kemper degradeerde dit seizoen als aanvoerder met NAC naar de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger vertrekt na drie jaar en gaat het seizoen op een lager niveau niet meemaken. Toch verwacht Kemper dat NAC snel weer terug in de Eredivisie is

Read more »

Drie generaties Peels op Jazz in Duketown: 'Ik stop ermee als ik dood ga'Het komt niet vaak voor: drie generaties uit één familie op hetzelfde podium. In stadscafé De Basiliek in Den Bosch gebeurde het zaterdagavond, waar opa, zoon en kleinzoon Peels optraden tijdens Jazz in Duketown.

Read more »

Rachel Hazes krijgt boete na aanvaring met Spaanse politie: 'Zijn heel streng hier'Rachel Hazes (56) heeft een aanvaring gehad met de Spaanse politie. Haar auto werd weggesleept in Torremolinos, omdat zij hem op een verkeerde plek had geparkeerd.

Read more »