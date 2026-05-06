Onzekerheid rondom bondscoach Curaçao: Keert Dick Advocaat terug?

Johan Derksen suggereert dat Dick Advocaat zou moeten terugkeren als bondscoach van Curaçao, omdat de spelers en het eiland een sterke voorkeur voor hem hebben boven Fred Rutten.

Curaçao beleeft momenteel een van de meest opwindende periodes uit haar sportgeschiedenis. De kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal is een prestatie die voorheen ondenkbaar leek, maar die door de tactische genialiteit en het leiderschap van Dick Advocaat werkelijkheid is geworden.

De Hagenees, die met zijn jarenlange ervaring in de internationale voetbalwereld bekend staat, wist de selectie naar een niveau te tillen dat het land nog nooit eerder had gezien. De euforie op het eiland was compleet toen definitief werd besloten dat Curaçao deel zou nemen aan het grootste sportevenement ter wereld. Echter, kort na deze historische mijlpaal sloeg het noodlot toe in de privésfeer van de bondscoach.

Vanwege ernstige familieomstandigheden, specifiek de gezondheidssituatie van zijn dochter, zag de 78-jarige Advocaat zich genoodzaakt om terug te treden. Dit besluit liet een enorm gat achter in de organisatie, aangezien de band tussen de coach en zijn spelers ongekend sterk was. Om dit vacuüm te vullen, werd Fred Rutten aangesteld als de nieuwe eindverantwoordelijke. Hoewel Rutten een gerespecteerde trainer is met veel ervaring in het Europese voetbal, lijkt de overgang niet zonder slag of stoot te zijn verlopen.

Johan Derksen, een bekende criticus in de Nederlandse sportwereld, heeft recentelijk zijn ongezouten mening gegeven over deze wisseling van de wacht. Volgens Derksen is er een duidelijk contrast tussen de benadering van Advocaat en die van Rutten. Waar Advocaat een natuurlijke klik had met de eilandbewoners en de spelers, zou Rutten nu een strategie hanteren die volgens sommigen onrealistisch is.

Derksen stelt dat de spelersgroep inmiddels doodmoe is van de aanpak van Rutten, omdat hij zich zou gedragen alsof hij met de huidige selectie daadwerkelijk het wereldkampioenschap wil winnen. In de ogen van Derksen is dit een misvatting; de selectie is weliswaar getalenteerd, maar niet op het niveau om de absolute wereldtop te verslaan. De situatie wordt nog complexer door het feit dat de familieomstandigheden van Dick Advocaat inmiddels zijn verbeterd.

Volgens de berichten die Derksen verspreidt, zou de oud-coach van Curaçao in principe weer beschikbaar zijn en zelfs openstaan voor een terugkeer op de bank. Het probleem is echter van morele aard. Advocaat is een man van principes en vindt het niet correct om Fred Rutten simpelweg opzij te schuiven nadat deze de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Hij zou het 'lullig' vinden tegenover Rutten om nu plotseling weer de regie over te nemen.

Derksen pleit er echter voor dat de bond van Curaçao hierin een actieve rol speelt. Hij suggereert dat de bond duidelijk moet maken dat de voorkeur van het hele eiland, inclusief de spelers, bij Advocaat ligt. Volgens Derksen zou Rutten zelf de knoop moeten doorhakken en Advocaat uitnodigen om terug te keren, waarbij hij erkent dat de promotie naar het WK grotendeels aan de verdiensten van de Hagenees te danken is.

Terwijl de discussie over de ideale coach voortduurt, tikt de klok onverbiddelijk door richting het toernooi in juni. De spanning op het eiland stijgt naarmate de eerste wedstrijd dichterbij komt. Op 14 juni staat Curaçao voor een bijna onmogelijke opgave wanneer zij hun debuut maken tegen de gevestigde orde in de vorm van Duitsland. De Duitse ploeg wordt beschouwd als een van de grote titelkandidaten, wat de wedstrijd tot een enorme uitdaging maakt voor de debutanten.

Na deze openingswedstrijd wacht er op 21 juni een confrontatie met Ecuador, een team dat bekend staat om zijn fysieke kracht en tactische discipline. De laatste groepswedstrijd op 25 juni tegen Ivoorkust zal waarschijnlijk bepalend zijn voor de verdere kansen van het land. De vraag blijft of Curaçao onder leiding van Rutten, of wellicht toch weer onder Advocaat, in staat zal zijn om de wereld te verrassen en een blijvende indruk achter te laten op het wereldtoneel





