Onzekerheid over snelheidslimiet in Schuitengat na vrijspraak kapitein

Rijkswaterstaat heeft een extra maximumsnelheid opgelegd in het Schuitengat bij Terschelling na een gerechtshofuitspraak die verwarring veroorzaakte over de toegestane snelheid. De kapitein van de snelboot Tiger werd vrijgesproken omdat het hof oordeelde dat het Schuitengat als veerbootroute wordt gebruikt, maar Rijkswaterstaat houdt vast aan 20 km/u.

Rijkswaterstaat heeft een extra maximumsnelheid opgelegd in het Schuitengat , een vaargeul bij Terschelling . Dit volgt op een uitspraak van het gerechtshof deze week, die voor verwarring zorgde over de toegestane snelheid in het gebied.

Op de vroege ochtend van 21 oktober 2022 voer de snelboot Tiger van rederij Doeksen met 55 kilometer per uur het Schuitengat in. Van de andere kant kwam de watertaxi Stormloper met 29,3 km/u. De twee schepen kwamen met elkaar in aanvaring, met ernstige gevolgen. Zowel Rijkswaterstaat als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerden dat beide schepen te hard voeren.

Volgens hen geldt in het Schuitengat een maximumsnelheid van 20 km/u, omdat het geen officiële veerbootroute is. De rechtbank oordeelde vorig jaar hetzelfde en legde de kapitein van de Tiger een taakstraf van 240 uur op. De kapitein ging in hoger beroep en werd deze week vrijgesproken. Het gerechtshof oordeelde dat het Schuitengat in de praktijk wel degelijk als veerbootroute wordt gebruikt, waardoor dezelfde regels en maximumsnelheid van toepassing zijn als op andere veerroutes.

Dit betekende dat Doeksen mogelijk weer sneller zou mogen varen door het Schuitengat. Deze uitspraak kwam als een verrassing voor Rijkswaterstaat, die stelt dat de maximumsnelheid van 20 km/u altijd van kracht is gebleven. Om de verwarring weg te nemen, heeft Rijkswaterstaat deze week een bericht gestuurd naar de scheepvaart met de duidelijke mededeling dat in het Schuitengat niet harder dan 20 km/u mag worden gevaren.

Intussen werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw verkeersbesluit waarin de vaarregels voor het Schuitengat definitief worden vastgelegd. Dit besluit moet ervoor zorgen dat er geen onduidelijkheid meer bestaat over de maximumsnelheid. De kwestie heeft geleid tot discussie over de veiligheid in het drukbevaren gebied. Rederij Doeksen heeft aangegeven de uitspraak van het hof te respecteren, maar benadrukt het belang van duidelijke regelgeving.

De lokale bevolking en exploitanten van watertaxi's uiten hun zorgen over de situatie. Het is nu afwachten hoe het nieuwe verkeersbesluit eruit zal zien en of dit definitief duidelijkheid schept voor alle betrokken partijen. De zaak onderstreept de complexiteit van het reguleren van scheepvaartroutes in de Waddenzee, waar verschillende soorten schepen elkaar kruisen en de interpretatie van regels soms tot conflicten leidt





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Maximumsnelheid Schuitengat Terschelling Veerboot Snelboot

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