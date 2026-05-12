Onverwachte wending in verkrachtingszaak Zuiderpark: DNA-conflict en ingetrokken bekentenis

In een schokkende zaak van kindermisbruik in Rotterdam ontstaan grote onzekerheden nadat twee forensische labs tegenstrijdige DNA-resultaten leveren en de verdachte zijn bekentenis intrekt.

De rechtszaak rondom de schokkende verkrachting van een jong meisje in het Rotterdam se Zuiderpark heeft een onverwachte en complexe wending genomen. Terugblikkend op de gebeurtenissen van 12 augustus 2025, waarbij het slachtoffer kortstondig uit het zicht van haar moeder was verdwenen, ontstond een angstaanjagende situatie aan de Zuiderpark promenade-West.

In de beschutting van een rietkraag zou een onbekende man het kind hebben misbruikt. De politie reageerde direct met een grootschalige operatie, waarbij informatieborden werden geplaatst en flyers werden verspreid om getuigen te vinden. Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Marinus L., een 55-jarige Rotterdammer, die aanvankelijk als de hoofdverdachte werd aangemerkt. De recherche meldde kort na de arrestatie een DNA-match tussen de verdachte en het slachtoffer, wat de zaak in eerste instantie een heldere richting leek te geven.

Hoewel Marinus L. tijdens de eerste politieverhoren volhield in zijn zwijgrecht, deed hij later tegenover een psycholoog een gedeeltelijke bekentenis. De details van dit gesprek werden destijds niet openbaar gemaakt, maar het leek erop dat de verdachte een deel van de feiten erkende. Echter, de verdediging van de man zette in op een contra-expertise van het DNA-onderzoek, wat leidde tot een verbijsterende onthulling tijdens een inleidende zitting in Rotterdam. Er is namelijk een fundamenteel conflict ontstaan tussen twee gerenommeerde onderzoeksbureaus.

Waar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stellig beweerde dat DNA van de verdachte was aangetroffen in de schaamstreek van het meisje, concludeerde het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek (FLDO) precies het tegenovergestelde. Volgens het FLDO is er geen sprake van DNA van de verdachte op die specifieke plek, maar is er juist sprake van sporen van een geheel onbekende, andere man. Dit creëert een enorme juridische onzekerheid over de schuldvraag in deze zaak.

Naast de kwestie rondom het DNA is er nu ook een conflict ontstaan over de eerdere bekentenis. Marinus L. is namelijk volledig teruggekomen op zijn verklaringen aan de psycholoog. Zijn advocaat, Paul Hogerbrugge, stelt dat zijn cliënt het gesprek als dwingend heeft ervaren en dat hij zich door de druk van het moment heeft laten verleiden tot uitspraken die hij nu niet meer kan ondersteunen.

De verdediging betoogt dat de bekentenis niet vrijwillig was en vraagt daarom om inzage in de geluidsopnames van het gesprek om vast te stellen of er sprake was van ongepaste druk. Hogerbrugge overweegt bovendien om nieuwe gesprekken aan te gaan met een psycholoog en een psychiater om de mentale toestand van zijn cliënt beter in kaart te brengen. De zaak wordt verder gecompliceerd door het feit dat Marinus L. ook wordt verdacht van een ander zedendelict uit het verleden.

In mei 2011 zou hij een meisje in een kelderbox in Rotterdam hebben opgesloten voor eigen seksuele bevrediging, waarbij wederom een DNA-match is gevonden. Een derde, oudere zedenzaak is inmiddels gesloten, omdat daar geen bewijs in de vorm van DNA is aangetroffen. Ondanks de nieuwe twijfels over het DNA-onderzoek in de Zuiderpark-zaak en de ingetrokken bekentenis, heeft de rechter besloten dat de man voorlopig in bewaring moet blijven.

De rechtbank vindt het essentieel dat er een grondig psychisch onderzoek plaatsvindt, mede om te bepalen of tbs-maatregelen noodzakelijk zijn. De rechter wees het verzoek tot vrijlating af, omdat de schriftelijke vastlegging van de bekentenis nog steeds waarde heeft en er te veel openstaande vragen zijn over de tegenstrijdige DNA-resultaten. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt waarschijnlijk in augustus gepland, tot die tijd blijft de verdachte vastzitten





