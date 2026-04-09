Onverwachte F1-pauze: een gouden kans voor inhaalraces en technische innovatie

De afwezigheid van races in de Formule 1 door de situatie in het Midden-Oosten biedt teams een unieke kans om hun achterstand goed te maken. Aerodynamica-expert Emel Çankaya legt uit hoe teams deze onverwachte pauze kunnen benutten voor upgrades, gewichtsvermindering en het kopiëren van concurrenten. De volgende Grand Prix in Miami belooft een transformatie van de auto's.

De onverwachte pauze in de Formule 1 , veroorzaakt door de situatie in het Midden-Oosten, biedt een unieke kans voor de teams om zich te herpakken. Na een seizoensstart vol technische uitdagingen, draaien de renstallen overuren om hun nieuwe bolides te optimaliseren en sneller te maken. De afwezigheid van races, die ongeveer een maand duurt, is een zegen voor de teams die achterblijven bij de dominantie van Mercedes , met WK-leider Kimi Antonelli en George Russell.

Volgens aerodynamica-expert Emel Çankaya, die tot vorig seizoen bij McLaren werkte en betrokken was bij het ontwerp van de auto waarmee Lando Norris wereldkampioen werd, is dit een gouden kans voor Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing om de achterstand te verkleinen. De teams, die de eerste races voornamelijk als uitgebreide tests gebruikten, verzamelden een schat aan data. Deze data wordt nu geanalyseerd om de auto's beter af te stellen, de motorprestaties te optimaliseren en het energiebeheer te verbeteren. De plotselinge pauze is volgens Çankaya uniek, ze heeft dit in haar carrière nog niet meegemaakt.\Emel Çankaya, afgestudeerd in lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, legt uit dat de teams veel kunnen bereiken in deze periode. Ze benadrukt dat de nieuwe reglementen alles veranderen: de motor, het ontwerp, zelfs de banden. De extra tijd stelt teams in staat om upgrades door te voeren, het gewicht van de auto's te verminderen – een verschil van twintig kilo kan al een aanzienlijke tijdwinst per ronde opleveren – en inspiratie op te doen van de concurrentie. De volgende Grand Prix in Miami, begin mei, zal waarschijnlijk een flinke transformatie laten zien. Çankaya verwacht grote updates, waarbij teams elementen van elkaars auto's zullen kopiëren en hun eigen ontwerpen verder zullen aanscherpen. De aerodynamica speelt hierbij een cruciale rol, aangezien een efficiënter ontwerp leidt tot minder weerstand, een lager energieverbruik en dus hogere snelheden. Çankaya merkt op dat ook de aerodynamica invloed heeft op de batterijen, waardoor de efficiëntie van de auto’s aanzienlijk kan worden verbeterd.\De vraag rijst of teams als Red Bull Racing, met Max Verstappen, en McLaren, met Lando Norris, Mercedes nog kunnen bedreigen. Çankaya is optimistisch en gelooft dat een aangepaste auto snelle resultaten kan opleveren. Ze verwijst naar McLaren's prestaties in Miami twee jaar geleden, toen een grote update direct succes opleverde. Ze benadrukt de enorme inspanningen die achter de schermen worden geleverd om de auto's te verbeteren. Çankaya, die tot eind vorig seizoen bij McLaren werkte, vertelt dat ze betrokken was bij het ontwerp van de nieuwe auto, met name de bodywork. Ze verwacht dat de invloed van haar ontwerpen in Miami zal verminderen door de introductie van nieuwe updates. Ze benadrukt ook het belang van geheimhouding in de Formule 1, waarbij het de bedoeling is dat je, na het verlaten van een team, zo min mogelijk weet van de toekomstige ontwikkelingen. De Formule 1 staat nooit stil, en deze rustperiode zal een interessante strijd opleveren op de baan





Formule 1 F1 Emel Çankaya Mercedes Red Bull Racing Mclaren Ferrari Aerodynamica Updates Miami Max Verstappen Lando Norris

