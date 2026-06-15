Ontsnappingen, controverse en geboortes: een rumoerige WK-voetbaldag

Bericht over diverse ontwikkelingen op de openingsdag van het WK voetbal 2022, waaronder de vermeende ontslag van de Tunesische bondscoach, de viewersucces van het Nederlands elftal, de zwangerschappen van Belgische internationale Doku en Mechele, lovende woorden van Japanse bondscoach Moriyasu over voormalige Nederlandse trainers, kritiek van UEFA-voorzitter Ceferin die wordt afgewezen door meerdere landen, de verjaardag van Mohamed Salah en een onderzoek naar een arbiter wegens een omstreden gebaar.

Afgelopen nacht zijn de nagy gebeurtenissen in het voetbal niet uitgebleven. Volgens Tunesische media is de bondscoach van Tunesië , Jalel Kadri, ontslagen na de nederlaag tegen Zweden.

Als deze melding correct is, zou het voor het eerst zijn dat een bondscoach al na één WK-duel aan de kant wordt gezet. Kadri was nog geen half jaar in functie als eindverantwoordelijke en stond slechts in vijf interlands aan het roer. De 54-jarige trainer zou vervangen worden door interim-trainer Wahbi Khazri, die tot nu toe zijn assistent was. Tunesië speelt op 26 juni om 01.00 uur 's nachts tegen Nederland, de derde en laatste poulewedstrijd voor beide landen.

De avond voorafgaand aan dat duel werd ingeleid met een WK-avond op NPO 1, waar onder meer analyticus Kenneth Perez, komiek Wim Helsen en Ajax-speler Steven Berghuis te gast waren. Berghuis, die 46 keer voor het Nederlands elftal uitkwam en onder andere vier wedstrijden op het WK 2022 in Qatar speelde, gaf zijn visie. Het Nederlands elftal brak onder meer gisteravondrecords met hun 2-2 gelijkspel tegen Japan.

Gemiddeld 4,2 miljoen mensen keken de wedstrijd, met een piek van 4,8 miljoen vlak voor de eerste drinkpauze. Online was de belangstelling immens: via NOS.nl en de NOS-app waren het 1,4 miljoen streamstarts en 654.000 bezoekers, en via NPO Start keken ruim 500.000 personen mee. In België ligt de focus voor hun eerste WK-duel tegen Egypte op een heel ander onderwerp: de zwangerschap van Jérémy Doku's vrouw. Shireen Doku is rond de zestiende en achtste finales, begin juli, uitgerekend.

Doku, die voor Manchester City speelt, zei eerder dat niemand een geboorte wil missen en dat de bond meelevend is met de situatie van spelers. Een eventuele afwezigheid van Doku in de knock-outfase zou een flinke aderlating voor België betekenen, aangezien hij tot de sterren van het team behoort. Ook teamgenoot Brandon Mechele zit in een vergelijkbare situatie: zijn vriendin is op 15 juli uitgerekend, wanneer België mogelijk een halve finale zou spelen.

Mechele zei tegen Het Laatste Nieuws dat men ervan uitgaat dat het eerste kindje vaak later komt. De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu uitte zich zeer lovend over Nederland na de wedgeijn met Oranje, met name over Hans Ooft en Wim Jansen. Moriyacu vertelde dat Ooft, die in Nederland een korte trainersloopbaan had maar jarenlang in Japan werkte, hem als jongere begeleidde en voor hem zorgde.

Ook noemde hij Jansen een legendarische Nederlandse trainer; hij ging zelfs naar het clubhuis van Feyenoord nadat hij hoorde dat Jansen was overleden. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft veel ongenoegen veroorzaakt met zijn uitspraak over de uitbreiding van het WK naar 48 deelnemende landen. Hij zei dat dit niet per se goed is voor het voetbal en 'oninteressante wedstrijden' oplevert. Dertien landen, waaronder debutanten Curaçao en Kaapverdië, maar ook Marokko en Senegal, ondertekenden een verklaring waarin ze hun diepe teleurstelling uiten.

Ze verwerpen de uitspraken met respect maar ook overtuiging en benadrukken dat elk land dat zich kwalificeert respect verdient. Elke wedstrijd heeft betekenis voor miljoenen mensen en telt. Vandaag is een bijzondere dag voor Mohamed Salah: niet alleen opent hij met Egypte de WK-campagne tegen België, maar hij viert ook zijn 34e verjaardag. De Egyptische aanvoerder, bijgenaamd 'The Egyptian King', wordt onder meer door Liverpool gefeliciteerd.

Ondanks geruchten over een mogelijke vertrek bij Liverpool, zijn zijn gedachten nu volledig bij het WK. In 2018 verloor Egypte al alle groepsduels. De FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar arbiter Shaun Evans, die als assistent-VAR bij de wedstrijd Duitsland - Curaçao actief was. Op tv-beelden was te zien dat hij een handgebaar maakte dat mogelijk geassocieerd kan worden met extreemrechtse groepen.

Het gebaar zou ook als een 'oké'-emoji of in onschuldige context door scholieren kunnen worden uitgelegd. Verder viel een bijzonder VAR-moment in de poule van Oranje op: de 4-1 van Zweden tegen Tunesië werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar via sensoren in de bal werd vastgesteld dat de bal nog was aangeraakt, waardoor de goal alsnog goedgekeurd werd





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WK Voetbal 2022 Tunesië Nederland België Mohamed Salah Jérémy Doku

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