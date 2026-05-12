Onstuimig weer verwacht rond Hemelvaartsdag

Weerman Jan Visser voorspelt een wisselvallig weekend met regen, onweer en lage temperaturen, al wordt er richting Pinksteren een stijging verwacht.

De weersverwachting voor de komende periode is, volgens weerman Jan Visser van NH, helaas niet bepaald optimistisch voor wie hoopte op een stralend zonnige vakantieperiode.

Vooropgesteld moet worden dat de komende dagen gekenmerkt zullen worden door een grote mate van wisselvalligheid, waarbij de natuur ons voortdurend zal verrassen met een afwisseling van zon, regen en mogelijk zelfs onweer. Als we kijken naar de directe toekomst, zien we dat de huidige dag begon met een vrij onstuimige ochtend waarin veel regen viel. Echter, naarmate de middag vordert, lijkt er een kleine verbetering op komst.

De neerslag zal afnemen en de zon zal vaker door het wolkendek heen breken, wat voor wat tijdelijke verlichting zorgt. Desondanks blijft het qua temperatuur behoorlijk fris; we kunnen rekenen op een maximumtemperatuur van ongeveer 13 graden Celsius. Zodra de zon ondergaat, zal de temperatuur snel dalen, waardoor het in de nacht weer flink afkoelt.

Bovendien is de kans groot dat er gedurende de nacht opnieuw buien over de provincie trekken, wat betekent dat we morgen waarschijnlijk weer met een natte start van de dag zullen beginnen. Kijkend naar de dag voor Hemelvaart, wordt het patroon van onstabiliteit alleen maar sterker. De ochtend zal waarschijnlijk beginnen met een mengeling van zon en wolken, maar dit is slechts een kortstondig rustpunt.

In de loop van de ochtend zullen er namelijk opnieuw buien ontstaan die gedurende de middag en zelfs tot in de avond zullen aanhouden. Wat deze buien extra zorgwekkend maakt, is dat ze niet slechts uit lichte regen zullen bestaan. Er is namelijk een reële kans dat deze weersystemen gepaard gaan met hevige onweersbuien, krachtige windstoten en zelfs hagelstenen. Dit maakt het plannen van buitenactiviteiten voor de feestdag een behoorlijke uitdaging.

Ondanks de dreigende regen zal de zon tussendoor nog wel eens tevoorschijn komen, maar dit zal niet genoeg zijn om de temperatuur significant te verhogen. De thermometer blijft steken op een waarde tussen de 12 en 13 graden, wat voor deze tijd van het jaar ongewoon laag is en ervoor zorgt dat een warme jas nog steeds onmisbaar is voor iedereen die naar buiten gaat. Ook op de eigenlijke Hemelvaartsdag blijft de onzekerheid regeren.

De weerman waarschuwt dat de kans op regen zeer groot is, waarbij opnieuw onweersbuien het beeld zullen bepalen. Een noordwestenwind zal zorgen voor een frisse bries die de gevoelstemperatuur waarschijnlijk nog verder omlaag haalt. De temperatuur blijft consistent rond het niveau van de voorgaande dagen, waardoor het een kille vakantiedag belooft te worden. Ook het daaropvolgende weekend biedt weinig hoop op een stabiel weertype; de provincie blijft kampen met wisselvalligheid.

Pas op zondag is er een lichte trend naar boven zichtbaar, waarbij de temperatuur kan stijgen tot maximaal 15 graden. Hoewel dit een kleine verbetering is, blijft het weer onvoorspelbaar. Na het weekend is de strijd tegen de buien nog niet gestreden, maar er is wel een lichtpuntje aan de horizon. Naarmate we dichter bij het Pinksterweekend komen, zullen de temperaturen eindelijk een aanzienlijke stijging vertonen.

De verwachting is dat het kwik richting de 20 graden zal klimmen, wat eindelijk een voorproefje geeft van het lente- of zomerweer waar velen zo naar verlangen. Tot die tijd is het echter raadzaam om de paraplu en een warme trui bij de hand te houden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hemelvaart Weersverwachting Onweer Temperatuur Pinksteren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jan Joost van Gangelen helemaal terug: 'Ik moest mijn eerste keer kort houden'Voor het eerst in ruim een jaar staat Jan Joost van Gangelen weer langs de lijn bij een Eredivisie-wedstrijd. Namens ESPN is de verslaggever en presentator bij FC Twente - Sparta.

Read more »

Sociaal Hygienische Castratie - Burgemeester Jan Ploegmakers en de ‘Bande van Oss’Oss kende, in de jaren ’30, een bloedigecriminaliteit onder leiding van de “Bande van Oss”. Burgemeester Jan Ploegmakers zag de noodzaak tot ingrijpen en riep voor sociale castratie om criminelen in te zetten. De arrestaties in Oijen sloten de rits op deze criminele organisatie.

Read more »

Temperatuur neemt fikse duik, geen lenteweer op HemelvaartsdagDe temperatuur neemt deze week een fikse duik ten opzichte van afgelopen weekend. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. 'Het is deze week echt heel andere koek', waarschuwt de weerman.

Read more »

Hoogleraar en wetenschapper Jan Rotmans - van ongeneeslijk ziek naar positief voorbeeld voor ziekte en energie-transitieHoogleraar en wetenschapper Jan Rotmans heeft uitzaaide prostaatkanker, maar hij blijft positief ondanks zijn moeilijke situatie. Hij schreef een boek over zijn ziekte en zijn strijd tegen cancer. Ook praat hij over de energietransitie en hoe die zal veranderen in de komende tien jaar.

Read more »