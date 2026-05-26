Onrust op strand van Rotterdam-Nesselande

Het was dinsdagavond onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselande . Volgens een woordvoerder van de politie ontstonden er meerdere vechtpartijtjes. Uiteindelijk is er niemand aangehouden. Wel is er een boete uitgedeeld en werd de hangjeugd op een gegeven moment gevorderd om het strand te verlaten.

Met het warme weer van dinsdag werd er al grote drukte verwacht op het strand in Nesselande. Dinsdagavond kwamen er dan ook steeds meer rondhangende groepen op het strand af, volgens de woordvoerder. Deze groepen zorgden voor onrust en meerdere vechtpartijen. De politie besloot al gauw om flink op te treden.

Zo waren er hondengeleiders aanwezig en op beelden is te zien dat meerdere agenten met wapenstok rondliepen. Hiermee werd de jeugd uiteindelijk ook richting de metro gejaagd na het bevel om het strand te verlaten. Even leek het erop dat één persoon werd aangehouden, maar volgens de politiewoordvoerder werd deze persoon na korte tijd in een politiebusje heengezonden met een boete. Op warme dagen is het wel vaker onrustig rond het strand en de boulevard van Nesselande.

Zo werden er in de zomer van 2025 een keer drie mensen aangehouden, werden er meerdere illegale strandfeesten aangekondigd en werd het gebied meerdere keren als veiligheidsrisicogebied aangewezen. De woordvoerder van de politie laat weten dat de politie met het optreden van dinsdagavond een signaal heeft proberen af te geven voor komende zomer, in de hoop dat het rustig blijft





