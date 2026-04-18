Onrust in Milaan: Botsingen tussen anti-fascistische en nationalistische demonstranten

Op het Piazza Duomo in Milaan zijn demonstranten en de politie met elkaar slaags geraakt tijdens protesten tegen een bijeenkomst van rechts-nationalistische Europese leiders. Linkse groeperingen demonstreerden tegen de aanwezigheid van partijen als Patriotten voor Europa en Lega, waarbij vuurwerk en projectielen naar agenten werden gegooid. De politie zette waterkanonnen in.

Milaan , Italië – De historische straten van Milaan waren vandaag het toneel van hevige protesten en confrontaties naar aanleiding van een bijeenkomst van rechts-nationalistische Europese leiders. Op het iconische Piazza Duomo, het plein voor de majestueuze kathedraal van Milaan , verzamelden zich prominenten van de partij Patriotten voor Europa, het derde grootste blok binnen het Europees Parlement, en de Italiaanse partij Lega.

Deze bijeenkomst, die gericht was tegen wat zij beschouwen als illegale immigratie en de bureaucratie vanuit Brussel, trok een aanzienlijke menigte van hun aanhangers aan. De aanwezigheid van gevestigde politieke figuren, waaronder de Nederlandse PVV-leider Geert Wilders, onderstreepte de Europese dimensie van dit politieke evenement. Als reactie op deze rechtse manifestatie, organiseerden diverse linkse bewegingen en antifascistische groeperingen drie afzonderlijke protestmarsen. Het doel was om duidelijk stelling te nemen tegen de ideologieën die door de rechts-nationalisten werden vertegenwoordigd. Terwijl de politieke bijeenkomst zich afspeelde, probeerden duizenden linkse demonstranten, naar schatting rond de 5000, de door de politie ingestelde wegversperringen te doorbreken om dichter bij het Piazza Duomo te komen. Deze poging ontaardde al snel in een gespannen confrontatie met de ordetroepen. Een deel van de demonstranten begon met het gooien van vuurwerk, rookbommen en flessen naar de politieagenten, wat leidde tot een escalatie van het conflict. De politie zag zich genoodzaakt om met waterkanonnen in te grijpen om de menigte in bedwang te houden en de orde te herstellen. Na de inzet van de waterkanonnen trokken de demonstranten zich uiteindelijk terug en volgden ze de officiële route van hun mars, die eindigde bij de Universiteit van Milaan. De spanningen die zich rond het Piazza Duomo hadden opgebouwd, zijn inmiddels geluwd, en de situatie in het centrum van Milaan is weer rustig. De gebeurtenissen van vandaag werpen een schaduw over het politieke klimaat in Europa, waarin de spanningen tussen verschillende ideologische stromingen steeds duidelijker merkbaar worden. De bijeenkomst van Patriotten voor Europa en de Lega benadrukt de groeiende invloed van nationalistische en anti-immigratiebewegingen op het continent. Tegelijkertijd tonen de massale protesten van linkse en antifascistische groeperingen de sterke weerstand tegen deze politieke tendensen aan. De confrontaties in Milaan illustreren de polarisatie die momenteel in veel Europese landen aanwezig is, waar debatten over immigratie, nationale identiteit en de rol van de Europese Unie leiden tot fervente politieke expressies, zowel op de straat als in de politieke arena. De rust is weliswaar teruggekeerd op het plein voor de kathedraal, maar de onderliggende politieke fricties blijven onverminderd aanwezig, wat suggereert dat soortgelijke demonstraties en confrontaties in de toekomst niet uitgesloten zijn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milaan Protest Rechts-Extremisme Antifascisme Europese Politiek

United States Latest News, United States Headlines

