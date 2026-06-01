Onrust in Delftse buurt over fietsrouteplannen: klinkers en drempels moeten blijven, maar wat betekent een 'fietsstraat'?

Bewoners van de Buitenwatersloot in Delft maken zich opnieuw zorgen over de komst van een fietsstraat. Hoewel was afgesproken dat klinkers en drempels blijven, vrezen ze dat de samenwerkingsovereenkomst met Westland en de Metropoolregio toch tot veranderingen leidt die veiligheid en straatbeeld aantasten. Politiek debat ontvlamd, wethouder zegt nog niet alles besloten.

De aanleg van een fietsroute tussen Delft en Naaldwijk zorgt opnieuw voor onrust bij bewoners van de Buitenwatersloot . Ondanks dat de gemeenteraad eind 2025 besliste dat de historische klinkers en drempels in deze smalle straat behouden moesten blijven, vrezen omwonenden dat de plannen toch tot ingrijpende veranderingen leiden.

Deze onzekerheid heeft geleid tot een politieke discussie over de veiligheid voor voetgangers. Een bewoner, meneer Heikens, die op 28 mei sprak bij een raadscommissie, vertelde dat veel buurtbewoners dachten dat het besluit van december 2025 hun zorgen wegnam.

'De illusie te zijn gehoord door de gemeenteraad is als sneeuw voor de zon verdwenen', aldus Heikens. Sinds die vergadering heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met onder meer de gemeente Westland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In die overeenkomst staat dat de Buitenwatersloot wordt aangewezen als een 'fietsstraat'. Buurtbewoners maken zich daarom zorgen dat de stoepen smaller worden, klinkers plaatsmaken voor glad asfalt en drempels verdwijnen.

Ze zien dit niet alleen als een aantasting van het culturele straatbeeld, maar ook als een veiligheidsrisico.

'Nu moet je al goed opletten voor fietsers die dicht langs je rijden', zegt Heikens. De klachten van de buurt vonden gehoor bij verschillende politieke partijen. VVD'er Avinash Krishnasing benadrukte: 'We zijn voor goede fietsroutes, maar niet ten koste van leefbaarheid en veiligheid'. Ook CDA-raadslid David Sarkisian uitte verbazing over het feit dat keuzes worden gemaakt die afwijken van eerder afgesproken regelingen.

Hij wijst erop dat was afgesproken dat omwonenden zouden worden betrokken bij de plannen.

'Hoe kan het dan dat zij niet op de hoogte waren van de samenwerkingsovereenkomst? ' Partijen als Hart voor Delft en de PVV hebben het gevoel dat beslissingen achter gesloten deuren worden genomen, waardoor de raad en burgers weinig invloed hebben. Verantwoordelijk wethouder Martina Huijsmans (D66) probeerde de bezorgdheid te wegnemen over de klinkers. Volgens haar is besloten dat de historische klinkerbestrating behouden blijft.

Ze erkent echter dat de zorgen over de veiligheid van voetgangers nog niet zijn weggenomen en zegt dat daarover nog met de buurt zal worden gesproken. Op het verwijt dat ze juist niet met burgers in gesprek gaat, reageert ze: 'U vraagt waarom we dat niet doen, maar het is nóg niet gedaan'. Haar uitleg leidt echter tot nieuwe vragen.

Commissielid Jens Mostert (ChristenUnie) vroeg zich af wat er dan nog overblijft van het idee van een 'fietsstraat' wanneer klinkers en drempels blijven staan. Verschillende partijen kondigden aan dat ze niet zullen accepteren dat de huidige onduidelijkheid voortduurt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juni zullen ze moties indienen om ervoor te zorgen dat buurtbewoners beter worden gehoord en dat de weggebruikersveiligheid wordt gewaarborgd.

De kern van het conflict zit hem in de spanning tussen de wens naar veilige fietsinfrastructuur en de bescherming van het cultureel-historisch karakter van de Buitenwatersloot. De gemeente wil de straat onderdeel maken van een grotere fietsroute, maar dat gaat possible ten koste van de smalle opbouw en de bestaande verharding. Burgers menen dat een 'fietsstraat' begrip onduidelijk is en dat het praktisch zal leiden tot een aanpassing die hun leefbaarheid en veiligheid ondermijnt.

Politici eisen meer transparantie en participatie, terwijl de wethouder benadrukt dat besluiten nog niet definitief zijn en er nog gesprekken zullen volgen. De uitkomst van de raadsvergadering op 11 juni zal bepalen of de protesten van de buurt tot politieke consequenties leiden en of de historische straat bestaande blijft zoals die nu is





