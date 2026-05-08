Onrust bij Curaçao voor WK: Advocaat niet terug, Rutten blijft bondscoach

Vijf weken voor het WK voetbal blijft Fred Rutten bondscoach van Curaçao, ondanks de wens van spelers en sponsoren om Dick Advocaat terug te halen. De bond handhaaft Rutten, die tot nu toe teleurstellende resultaten boekte. Advocaat heeft inmiddels een adviserende rol bij Feyenoord.

Vijf weken voor het WK voetbal heerst er de nodige onrust bij de nationale ploeg van Curaçao . Volgens De Telegraaf en het AD heeft het bestuur van de Curaçao se voetbalbond de vurige wens van een aantal sponsoren en internationals om Dick Advocaat te laten terugkeren als bondscoach naast zich neergelegd.

De bond houdt vertrouwen in Fred Rutten, die eind februari het stokje van Advocaat overnam wegens de ernstige ziekte van diens dochter. Fred Rutten zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK, bevestigde bondsvoorzitter Gilbert Martina aan De Telegraaf. Bij het WK is het land ingedeeld in groep E met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Rutten was in zijn eerste wedstrijden als bondscoach nog niet succesvol.

Curaçao verloor een oefenwedstrijd van China (0-1) en vervolgens was Australië met 5-1 veel te sterk. Na de teleurstellende resultaten kwamen Martina geluiden ter ore dat de internationals graag Advocaat terug willen als bondscoach. Ook onder andere hoofdsponsor Corendon zag een terugkeer van Advocaat wel zitten. Er werd een bestuursvergadering ingelast, maar daarin werd besloten Rutten als bondscoach te handhaven.

Besluitvorming bij de voetbalbond FFK (Federashon di Futbol Korsou) is gefundeerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren en is verankerd in de statuten van FFK. Advocaat heeft sinds een paar maanden een adviserende rol bij Feyenoord, waar hij hoofdtrainer Robin van Persie met raad en daad bijstaat. Feyenoord kan zich dit weekend verzekeren van de tweede plek en dus een Champions League-ticket.

De situatie bij Curaçao is niet uniek in de voetbalwereld, waar vaak spanningen ontstaan tussen technische staf, spelers en bestuur. In dit geval lijkt de bond echter vast te houden aan hun besluit, ondanks de druk van buiten. Het WK staat voor de deur en de voorbereidingen zijn in volle gang. Rutten zal nu moeten proberen de ploeg weer op de rails te krijgen en de resultaten te verbeteren.

Het is een uitdaging, maar met de steun van het bestuur en de spelers is het niet onmogelijk. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de voorbereiding op het WK, waar Curaçao een moeilijke groep te wachten staat. Het team zal moeten presteren op topniveau om zich te meten met de andere landen in de groep. De druk is hoog, maar de ploeg heeft de ambitie om zich te bewijzen op het wereldtoneel





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Curaçao Fred Rutten Dick Advocaat Voetbalbond

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onzekerheid rondom bondscoach Curaçao: Keert Dick Advocaat terug?Johan Derksen suggereert dat Dick Advocaat zou moeten terugkeren als bondscoach van Curaçao, omdat de spelers en het eiland een sterke voorkeur voor hem hebben boven Fred Rutten.

Read more »

Johan Derksen wil Dick Advocaat terug als bondscoach van CuraçaoJohan Derksen vindt dat Dick Advocaat moet terugkeren als bondscoach van Curaçao voor het WK, in plaats van Fred Rutten, omdat de spelers en het eiland een sterke voorkeur hebben voor Advocaat.

Read more »

Fred Rutten blijft bondscoach van Curaçao, FFK verwerpt terugkeer van AdvocaatDe Curaçaose voetbalbond FFK heeft besloten dat Fred Rutten de bondscoach blijft voor het WK, ondanks de wens van enkele sponsoren en internationals om Dick Advocaat terug te halen. Rutten begon zijn periode met twee verliespartijen, maar de ploeg zal zich verder voorbereiden met een oefenduel tegen Schotland. Ondertussen wordt er ook kritiek geuit op de aanpak van Ajax en de deelname van de VS aan het WK.

Read more »

'Maand voor WK onrust bij Curaçao: spelers willen Advocaat terug, bond handhaaft Rutten'Volgens De Telegraaf en het AD heeft het bestuur van de Curaçaose voetbalbond de vurige wens van een aantal sponsoren en internationals om Dick Advocaat te laten terugkeren als bondscoach naast zich neergelegd.

Read more »