Onrust bij AZC-protest in Engelen: twee aanhoudingen na stenen gooien en vuurwerk

Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op een industrieterrein bij Engelen is donderdagavond uitgelopen op ongeregeldheden. Twee personen zijn door de politie aangehouden nadat demonstranten probeerden een rotonde te blokkeren, stenen gooiden en vuurwerk afstaken. De mobiele eenheid (ME) en politiehonden werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Donderdagavond hebben zich aan de grens van Engelen en Den Bosch op een industrieterrein ongeregeldheden voorgedaan tijdens een demonstratie tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum ( AZC ). De politie moest ingrijpen en arresteerde twee demonstranten na acties waarbij onder meer stenen werden gegooid en vuurwerk werd afgestoken.

Eerder op de dag, dinsdag, vond er op dezelfde locatie ook al een protest plaats. De demonstratie van donderdagavond vond plaats op de Beverspijken, vlakbij het beoogde terrein voor het AZC. Gelijktijdig werd in de nabijheid een informatieavond georganiseerd om omwonenden te informeren over de plannen.

Volgens de politie begonnen de onlusten rond zeven uur, toen de groep demonstranten, aanvankelijk zo'n vijftig personen, zich richting een nabijgelegen rotonde begaf met het doel deze te blokkeren. Naast de poging tot blokkade werden er ook stenen naar de omgeving gegooid en werd er vuurwerk afgestoken. De politie besloot daarop de demonstratie te beëindigen en ging over tot de aanhouding van twee personen. Minimaal één van de arrestanten is aangehouden voor het gooien van stenen.

Pas rond kwart voor tien was de situatie weer volledig onder controle. De politie zette hiervoor, naast reguliere eenheden, ook de mobiele eenheid (ME) en politiehonden in om de orde te handhaven en de demonstranten te verwijderen. De gemeente Den Bosch deelde mee dat er eveneens stenen naar het gebouw zijn gegooid waar de informatieavond plaatsvond.

De demonstranten zouden herhaaldelijk mondelinge aanwijzingen van de politie om terug te keren naar het aangewezen demonstratievak hebben genegeerd. Toen de groep groeide tot meer dan honderd personen, zag de politie zich genoodzaakt tot een grootschaligere verwijdering over te gaan.

De demonstranten verzetten zich fel tegen de komst van het AZC op het industrieterrein aan de Beverspijken, een locatie die volgens de gemeente geschikt is bevonden voor huisvesting van asielzoekers. De protesten onderstrepen de gespannen gevoelens in de regio omtrent de opvang van vluchtelingen. De informatieavond, bedoeld om transparantie te bieden en vragen te beantwoorden, werd daardoor overschaduwd door het protest en de daaruit voortvloeiende confrontaties. De gemeente benadrukt het belang van een vreedzaam verloop van demonstraties en het respecteren van de openbare orde, terwijl tegelijkertijd de zorgen van bewoners worden erkend.

De herhaalde demonstraties duiden op een aanhoudend verzet tegen de plannen, waarbij de betrokkenheid van de lokale bevolking zichtbaar wordt. De politie blijft alert op verdere ontwikkelingen en zal optreden tegen eventuele overtredingen van de wet tijdens dergelijke bijeenkomsten. De gemeentelijke overheid staat voor de uitdaging om een balans te vinden tussen landelijke opvangverplichtingen en de wensen en zorgen van de lokale gemeenschap, waarbij veiligheid en leefbaarheid prioriteit hebben. De gebeurtenissen in Engelen zijn een voorbeeld van de maatschappelijke spanningen die kunnen ontstaan rondom de vestiging van AZC's en de complexe dynamiek tussen burgers, overheid en hulpverleningsinstanties





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZC Engelen Den Bosch Demonstratie Rellen

United States Latest News, United States Headlines

