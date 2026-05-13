Online ideeën over mannelijkheid leiden tot problemen in de klaslokalen

Recent onderzoek toont aan dat jongens verkondigen over dominante mannen en onderdanige vrouwen op school en dit leidt tot spanningen tussen jongens en meisjes. Docenten vinden op basis van hun ervaring dat het om angst om negatieve reacties gaat.

De zogenoemde "mansfeer" veroorzaakt problemen in de klaslokalen, als het gaat om denkbeelden over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens de Eindhovense docent Daan Krahmer zijn er steeds meer spanningen en onbegrijpelijkheid tussen jongens en meisjes in zijn geschiedenislessen.

Hij merkt op dat er ineens viezig kijken, gaan smiespelen en nare reacties worden gegeven als hij over het onderwerp de "tweede feministische golf" bespreekt, waarin gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De manosfeer dringt steeds vaker in de klaslokalen van middelbare scholen binnen, blijkt uit recent onderzoek van Stichting School en Veiligheid. Jongens lijken redelijk tot sterk beïnvloed door online ideeën over mannelijkheid, met daarbij problemen als pestgedrag, verbale agressie en onbegrip tussen jongens en meiden





