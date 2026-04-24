Onderzoek Pannerden afgerond: inhoudelijke behandeling in mei van start

Het onderzoek naar de schietpartij in Pannerden waarbij Muse om het leven kwam, is afgerond. De drie verdachten worden in mei voorgeleid voor de rechtbank in Arnhem. De zaak draait om moord in vereniging en brandstichting.

Het onderzoek naar de fatale gebeurtenissen in Pannerden , die plaatsvonden in februari vorig jaar, is nu officieel afgerond. Dit betekent dat de rechtbank in Arnhem in mei de inhoudelijke behandeling van de zaken tegen de drie verdachten zal starten.

De gewelddadige nacht van 14 februari 2025 werd gekenmerkt door een tragische schietpartij waarbij de 22-jarige Muse uit Arnhem het leven liet. Muse werd in een auto in Pannerden neergeschoten, terwijl gelijktijdig woningen in zowel Pannerden als Zevenaar het doelwit werden van beschietingen. Muse overleed ter plaatse als gevolg van zijn verwondingen. Het complete dossier, inclusief een recent rapport van het Nederlands Forensisch Instituut betreffende schotresten, is nu gereed voor de rechtbank.

Daarnaast is er diepgaand onderzoek gedaan naar de communicatie via de app Snapchat, waarbij de inhoud en de locaties van geplaatste berichten werden geanalyseerd om mogelijke aanwijzingen te vinden. De eerste zittingsdag, donderdag, kende een onfortuinlijke start. De tolk die de nabestaanden van Muse zou assisteren, was onverwachts afwezig door een planningsfout. De tolk was slechts tot elf uur gereserveerd, terwijl de zittingen gepland stonden om 11.00 uur en 12.00 uur.

Om de communicatie toch te waarborgen, werd een broer van Muse noodgedwongen ingezet als tolk voor zijn ouders. Een van de verdachten, de 28-jarige man, was eveneens afwezig, net als bij eerdere zittingsdagen. Hij werd in februari opnieuw aangehouden in zijn cel, ditmaal vanwege vermeende betrokkenheid bij een groter crimineel netwerk. De autoriteiten beschouwen hem als een sleutelfiguur, een zogenaamde 'spin in het web', binnen deze criminele organisatie.

Uit onderzoek is gebleken dat hij, ondanks zijn detentie, contacten onderhield om de continuïteit van het netwerk te waarborgen. De politie vermoedt dat de organisatie zich bezighoudt met de handel in illegale drugs. De andere verdachte, de 23-jarige Sem uit Doetinchem, was wel aanwezig. Zijn advocaat herhaalde het verzoek om zijn voorlopige hechtenis op te heffen, maar de rechtbank verwierp dit verzoek.

Sem zal dus voorlopig vast blijven zitten in de Penitentiaire Inrichting in Lelystad. Alle drie de verdachten worden beschuldigd van moord in vereniging en brandstichting. De rechtbank in Arnhem heeft vier dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van deze complexe en ernstige zaak. De eerste verdachte zal op maandag 18 mei voor de rechter verschijnen.

Aangezien deze verdachte ten tijde van de gewelddadige gebeurtenissen nog minderjarig was, zal zijn zaak achter gesloten deuren worden behandeld. De zaken van de twee meerderjarige verdachten staan gepland voor dinsdag 19 en woensdag 20 mei, met een eventuele reserve-dag op donderdag 21 mei voor het afronden van de behandeling. De impact van deze gebeurtenissen op de gemeenschap is groot en de rechtbank benadrukt het belang van een zorgvuldige en grondige behandeling van de zaak.

De nabestaanden van Muse wachten in spanning op de uitkomst van het proces, in de hoop op gerechtigheid en antwoorden op de vele vragen die nog openstaan. De politie blijft zich inzetten voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de opsporing van daders die betrokken zijn bij gewelddadige misdrijven. Voor eventuele reacties of vragen kan contact worden opgenomen via het e-mailadres swillems@gld.nl.

De zaak heeft een diepe indruk achtergelaten op de betrokkenen en de omgeving, en de komende periode zal in het teken staan van de juridische afhandeling en de verwerking van het verdriet





