Onderzoek in de Onlanden: Weegt CO2-opname op tegen methaanuitstoot?

Wageningen Universiteit onderzoekt de balans tussen CO2-opname en methaanuitstoot in het moerasgebied de Onlanden om de klimaatimpact van vernatting te bepalen. Het onderzoek loopt tot eind 2027.

De Onlanden , een waardevol natuurgebied, herbergt een complex samenspel van processen die een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Een aanzienlijk deel van dit gebied bestaat uit moerasgrond, een omgeving die van nature methaan (CH4) uitstoot.

Dit moerasgas ontstaat door de afbraak van organisch materiaal door bacteriën in zuurstofarme bodems en staat bekend als een krachtig broeikasgas, dat de opwarming van de aarde versnelt. Tegelijkertijd fungeert het moeras als een belangrijke koolstofopslagplaats, waarbij koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer wordt opgenomen. Deze CO2-opname heeft juist een positief effect op het klimaat, omdat het de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer vermindert.

De cruciale vraag is of de CO2-opname de methaanuitstoot compenseert, en in hoeverre deze processen elkaar in evenwicht houden. Om dit te onderzoeken, voert Bart Kruijt van de Wageningen Universiteit een uitgebreid onderzoek uit in de Onlanden. Kruijt illustreert de situatie: 'Dit is het moeras. In het vroege voorjaar zie je hier de lisdodden en andere dode planten rotten.

De geur die je zou ruiken, is de geur van moerasgas, een gas dat potentieel schadelijk is voor het klimaat.

' De onderzoekers maken gebruik van geavanceerde meetapparatuur om de methaanuitstoot nauwkeurig te kwantificeren. Vanaf het fietspad is een opstelling te zien die bestaat uit twee palen. Kruijt legt uit: 'De hoogste paal meet de 'ademhaling' van het landschap. Net als mensen ademt het landschap gassen in en uit.

Deze gasuitwisseling is van groot belang voor het klimaat. De opname van CO2 is gunstig, omdat het de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer verlaagt, wat essentieel is om klimaatverandering tegen te gaan.

' Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van zowel de positieve als de negatieve effecten van de vernatting van het gebied. Vernatting leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot, maar creëert tegelijkertijd een omgeving waarin methaan kan ontstaan. De onderzoekers willen vaststellen of de vermindering van CO2-uitstoot opweegt tegen de toename van methaanuitstoot.

'De meetapparatuur stelt ons in staat om te meten hoeveel gas er uit de atmosfeer wordt opgenomen en hoeveel er juist vrijkomt, zowel door de planten als door de bodem', benadrukt Kruijt. De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor het bepalen van de optimale strategieën voor klimaatbeheer en natuurherstel. Dit onderzoek is een langdurige inspanning die tot eind 2027 zal duren. De metingen worden uitgevoerd met behulp van complexe technologie, waaronder lasers en spiegels.

Deze apparatuur vereist regelmatig onderhoud, aangezien de spiegels in de loop der tijd vervuild raken.

'Ze moeten schoongehouden worden, dus iemand moet af en toe het natuurgebied in om de spiegels te poetsen', aldus Kruijt. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek zullen aantonen of het moerasgebied netto broeikasgassen opneemt en de uitstoot vermindert. Indien dit het geval is, zou dit een sterke argumentatie vormen voor het aanleggen van meer van dit soort gebieden.

Het creëren en herstellen van moerasgebieden kan dan een effectieve strategie zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen. De 'in- en uitademing' van het gebied wordt dus nauwlettend in de gaten gehouden om een volledig beeld te krijgen van de klimaatimpact van de Onlanden. Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de complexe interacties tussen water, bodem, planten en klimaat, en biedt waardevolle inzichten voor het ontwikkelen van duurzame landschapsbeheerpraktijken.

