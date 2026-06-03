Onderzoek femicide Almere: instanties tekortgeschoten in samenwerking

Een onderzoeksrapport naar de moord op Boushra in Almere onthult dat hulpinstanties versnipperd werkten en geen integraal beeld van de onveiligheid hadden, waardoor de bescherming van de moeder en haar kinderen tekortschoot.

Een onderzoeksrapport naar de femicide van de 24-jarige Boushra in Almere wijst op aanzienlijke tekortkomingen in de samenwerking tussen hulpinstanties. Hoewel de betrokken organisaties - waaronder de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Veilig Thuis Flevoland en de gemeente Almere - ieder afzonderlijk zorgvuldig handelden, ontbrak het aan een gedeeld en integraal beeld van de veiligheidssituatie van Boushra en haar vijf kinderen.

Deze versnipperde informatie leidde ertoe dat er gaten vielen in de bescherming die zij nodig had. Christel Dingerdis, directeur-bestuurder van Blijf Groep, benadrukt dat elke organisatie zijn eigen stukje bijdroeg, maar dat het collectieve overzicht ontbrak, waardoor kansen werden gemist om de situatie beter te beheersen. Zij stelt dat het niet mogelijk is te zeggen of de moord voorkomen had kunnen worden, maar dat het duidelijk is dat de samenwerking moet verbeteren.

Boushra, een Syrische moeder, verbleef met haar kinderen in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld in Almere. Op 7 augustus 2025 verliet zij de opvang om boodschappen te doen bij een nabijgelegen supermarkt, maar keerde niet terug. Na een vermissingsmelding werden de kinderen diezelfde dag in veiligheid gebracht op een andere locatie. Pas een week later, op 14 augustus, werd Boushra dood aangetroffen in een bos aan het Homeruspad in Almere Poort, vlakbij de opvang.

Uit onderzoek bleek dat zij door een misdrijf om het leven is gebracht. Haar partner, Omar Alhamad, wordt verdacht van de moord en is nog altijd voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor tips die naar zijn verblijfplaats leiden. Het rapport beschrijft hoe Boushra in 2023 zonder partner maar met haar kinderen naar Nederland kwam en op verschillende vluchtelingenopvanglocaties verbleef.

Later voegde Omar Alhamad zich bij hen, maar uiteindelijk verliet Boushra hem met de kinderen. De instanties hadden echter beperkt zicht op de volledige leefsituatie van het gezin, waardoor signalen van onveiligheid niet goed werden opgepikt. Voor de femicide waren er meerdere momenten waarop zorgen over de veiligheid ontstonden, wat leidde tot de verhuizing van de vluchtelingenopvang naar de vrouwenopvang kort na de geboorte van het jongste kind.

Toch kon absolute veiligheid niet worden gegarandeerd, zelfs niet bij zorgvuldig handelen van de instanties, aldus het rapport. Dingerdis benadrukt dat de systemen onvoldoende op elkaar zijn aangesloten en dat de verantwoordelijkheid voor het stoppen van plegers niet alleen bij de opvangorganisaties mag liggen. Zij pleit voor landelijke wet- en regelgeving die een gezamenlijke aanpak van femicide mogelijk maakt, waarbij ook de daders worden aangepakt.

De focus moet verschuiven van het beschermen van slachtoffers naar het stoppen van plegers, zodat vrouwen zoals Boushra niet langer het risico lopen om gedood te worden terwijl ze in de opvang verblijven





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Femicide Almere Huiselijk Geweld Samenwerking Instanties Onderzoeksrapport

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