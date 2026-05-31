Onderwaterarcheologen onderzoeken mogelijk VOC-schip De Rob voor de kust van Texel

Onderwaterarcheologen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoeken mogelijk het VOC-schip De Rob dat voor de kust van Texel ligt. Mogelijk ging het schip in 1640 tijdens een storm vergaan met admiraal Cornelis Houtebeen Jol aan het roer. Het onderzoek zal zes weken duren en de resultaten worden begin juli bekendgemaakt.

De resultaten van het onderzoek worden begin juli bekend gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderwaterarcheologen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De belangrijkste vraag is of het inderdaad een VOC-schip betreft voor de Texelse kust. Bij eerdere duikonderzoeken is onder meer een bronzen kanon gevonden, dat in 1638 gedateerd is.

Vanwege deze datum werd gedacht aan het VOC-schip de Rob. Dit schip heeft in 1639 bij de Slag bij Duins gevochten tegen de Spanjaarden en zou qua afmetingen mogelijk zijn. Echter, de zekerheid is nog niet gegeven. Verder onderzoek uit de afgelopen jaren is uitgebleven.

Het wrak is in 1988 voor het eerst ontdekt en is sindsdien één van de zestien scheepswrakken in het archeologisch rijksmonument Burgzand Noord nabij Texel in de Waddenzee. In 2013 is de omvang van dit monument uitgebreid tot een gebied van 1.500 bij 1.000 meter. Het onderzoek voor de kust van Texel zal zes weken duren en zal op 7 juli worden gepresenteerd door projectleider Coenen





